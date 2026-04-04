Zulemita Menem sorprendió con el look comfy chic que es furor en la Patagonia: jean cargo wide leg y sweater tendencia

En medio de un paisaje imponente de montañas y agua cristalina en el Lago Meliquina, Zulemita Menem volvió a captar todas las miradas con un look que fusiona comodidad, tendencia y un aire relajado ideal para una escapada patagónica. La elección de prendas no solo acompañó el entorno natural, sino que también reafirmó su impronta sofisticada con guiños casuales.

Zulemita Menem

Jean cargo y sweater: la fórmula trendy que eligió Zulemita Menem en la Patagonia

Durante su paso por Neuquén, Zulemita Menem se inclinó por un outfit que combina dos ítems clave de la temporada. Por un lado, un jean cargo de tiro alto en tono claro, con bolsillos laterales que aportan funcionalidad y un aire utilitario. Por el otro, la empresaria apostó por un sweater tejido de lana con diseño geométrico en rojo, blanco y azul, que suma textura, abrigo y un toque vintage.

En los primeros días del otoño 2026, esta combinación se posiciona como una de las favoritos del street style actual. Mientras el pantalón aporta practicidad y versatilidad, el sweater suma abrigo sin perder estilo, convirtiéndose en una opción ideal para climas frescos como los del sur argentino.

El look trendy de Zulemita Menem

Este tipo de outfits refleja una tendencia que prioriza la comodidad sin resignar estética. Las prendas amplias, los tejidos artesanales y los cortes utilitarios se imponen en el guardarropa femenino, especialmente en contextos de viaje o escapadas a la naturaleza.

El look se completó con gafas de sol negras de formato oversized, que aportaron un toque glam al estilismo relajado. Además, llevó el pelo suelto, peinado de forma natural, acompañando la estética descontracturada del conjunto.

Zulemita Menem apostó al jean cargo wide leg

Una escapada entre paisajes únicos

Durante su estadía en el Lago Meliquina, Zulemita Menem disfrutó de jornadas al aire libre rodeada de montañas y lago, un entorno perfecto para desconectar y apostar por looks relajados. El destino, ubicado en la provincia de Neuquén, se caracteriza por su tranquilidad y belleza natural, convirtiéndose en un spot ideal para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza.

El look de la empresaria en el Lago Meliquina con jean cargo y sweater tejido confirma que la moda puede adaptarse a cualquier escenario, combinando funcionalidad, abrigo y estilo en una propuesta que marca tendencia.