Así es la nueva plaza de juegos de Marco, el hijo de Sol Pérez: estilo Montessori, aro de básquet y un regalo especial

Sol Pérez atraviesa un sábado cargado de emoción, orgullo y felicidad al ver que su hijo Marco, fruto de su amor con Guido Mazzoni, cumple su primer año de vida. Para agasajarlo en su día, la modelo decidió junto a su pareja regalarle un divertido elemento para que completara su sala de juegos.

Cómo es el mini parque donde juega Marco, el hijo de Sol Pérez

Sol Pérez y Guido Mazzoni sorprendieron a su hijo Marco en su primer cumpleaños con un regalo tan especial como significativo: un colorido tobogán de plástico con forma de árbol que rápidamente se convirtió en el gran protagonista de su sala de juegos.

El juguete no pasa desapercibido: además de su diseño llamativo, cuenta con una escalera en la parte trasera y un aro de básquet incorporado, lo que lo convierte en una estructura multifunción ideal para acompañar el crecimiento y la motricidad del cumpleañero.

Sol Pérez y su hijo Marco

Tal como se puede ver en el posteo de Instagram, el espacio especialmente pensado para Marco lleva una estética de estilo montessori y todo está dispuesto a su altura, con el objetivo de fomentar su autonomía y exploración. En la sala se observan distintos juguetes didácticos, peluches, libros infantiles, figuras de estimulación y elementos lúdicos cuidadosamente organizados, creando un ambiente cálido, seguro y funcional.

Así es la nueva plaza de juegos de Marco, el hijo de Sol Pérez

La tierna sorpresa de Sol Pérez para su hijo Marco en su primer cumpleaños

Además, el lugar fue ambientado para la ocasión con una delicada decoración de cumpleaños: globos en tonos suaves como celeste y blanco, banderines y adornos especiales. Al ingresar al cuarto con su pijama, Marco se encontró con sus juguetes ordenados y la dulce sorpresa del tobogán con forma de árbol. A los pocos segundos, el bebé con la ayuda de Sol Pérez comenzó a explorar y ver con atención cada cosa que había en el sitio.

Primero quedó cautivado al un globo con el número que llevaba una corona dorada y luego comenzó a jugar con su obsequio. La tierna escena muestra a Sol Pérez y Guido Mazzoni sonrientes y emocionados al observar que su niño disfruta del tobogán que decidieron regalarle en esta fecha. A través de la cuenta de Instagram de Marco, la familia compartió la emoción del momento y escribió: “Así me despertaron en mi cumple”.

De esta manera, Sol Pérez y Guido Mazzoni no solo eligieron un regalo divertido, sino que también reafirmaron su apuesta por un entorno pensado para el desarrollo integral de su hijo Marco, donde el juego, el diseño y el amor se combinan en cada detalle. En resumen, su nueva plaza de juegos se destaca por llevar un estilo Montessori y por la llegada de un nuevo complemento: colorido tobogán con aro de básquet.