Así está hoy Mora, la hija de Laura Novoa, a los 25 años: heredó el talento como actriz y sigue sus pasos

Laura Novoa celebró los 25 años de su hija Mora Segade con una dulce publicación, en la que se muestran juntas compartiendo sueños y viajes. Sus seguidores y colegas del ambiente artístico se emocionaron al ver cómo está hoy su primogénita y no dudaron en felicitarla por su día.

Las fotos de Laura Novoa y su hija Mora: "Fuiste un regalo para mi vida"

Laura Novoa atraviesa una fecha muy especial este sábado 4 de abril porque su hija Mora cumple 25 años. Por esta razón, la actriz se tomó el tiempo para dedicarle unas conmovedoras palabras a través de sus redes sociales. Su mensaje cargado de amor, orgullo y emoción estuvo acompañado de un álbum de fotos que muestran cómo está actualmente la joven, que tuvo con su expareja Mario Segade.

“Un día como hoy, hace 25 años, viniste. Fuiste un regalo para mi vida", comenzó la artista en su cuenta de Instagram. Luego, contó sobre la última experiencia que compartieron juntas: "Hace años soñabas con viajar a Japón. Yo hacía años soñaba hacer un viaje juntas, de igual a igual, compartiendo tus sueños que se enlazan con los míos". Y recordó: "Fuiste guía, te encargaste de todo como si fueras la mejor agente de turismo, hablabas en inglés y agradecías en japonés. Y yo me dejé llevar en cada paso, como antes te llevaba a vos".

Laura Novoa y su hija Mora

El posteo de Laura Novoa con una sentida dedicatoria para su hija Mora: "Ver cumplir tus sueños es parte de mi crecimiento, de a donde quiero ir y dirigir mi vida. Me siento una mujer afortunada. Una madre orgullosa". Por último, escribió: "Feliz cumple hermosa @morasegade. Te amo”.

Las postales muestran el reciente viaje a Japón que realizaron juntas y los puntos turísticos que visitaron. En todas ellas, Laura Novoa y Mora Segade se muestran felices, sonrientes y cómplices, disfrutando de una experiencia única que combinó aventura, conexión y deseos cumplidos. Asimismo, demostró la excelente relación que mantienen y lo unidas que son pese a tener una profesión demandante como lo es la actuación.

Laura Novoa y su hija Mora

La publicación cosechó a las pocas horas una lluvia de "likes" y cientos de comentarios. Sin embargo, el más importante para Laura Novoa fue el de Mora, quien contestó: “Jajaja ni una foto decente por el nivel de felicidad. Te amo mami". Además, las actrices Julieta Díaz, Viviana Saccone, Charo López y Cecilia Dopazo dejaron sus saludos para la joven en el día de su cumpleaños número 25.

A qué se dedica Mora, la hija de Laura Novoa

Mora Segade Novoa comenzó su propio camino en el universo artístico hace algunos años. La joven creció en un entorno donde el arte formaba parte de la vida cotidiana ya que su madre es actriz y su padre productor. Por este motivo, su elección profesional no resultó inesperada para su familia.

Sus primeros pasos fueron sobre las tablas, pero rápidamente decidió explorar otros formatos. Mora fue parte de proyectos audiovisuales como Frágiles y tuvo una participación en El Jardín de Bronce, donde dejó en evidencia su potencia actoral. “Es re loco verla como actriz. Hizo un bolo en ‘El Jardín de Bronce’ y recién está empezando”, aseguró Laura Novoa durante el ciclo Implacables en 2022.

Laura Novoa y su hija Mora

Lejos de conformarse, Mora continúa ampliando su formación. Así lo reveló su mamá en el programa de Susana Roccasalvo tiempo atrás: “Ahora igual es actriz, pero no le alcanza solo con eso así que está haciendo la carrera de títeres en el Teatro San Martín, Letras y ahora la FUC (Universidad del Cine). Más no puede hacer. Salió obsesiva como la madre”.

Esa inquietud artística también se refleja en su faceta creativa. Mora escribe, produce y explora nuevas formas de expresión. En sus redes sociales comparte sus monólogos y continúa desarrollándose en el teatro, el espacio donde dio sus primeros pasos, sin dejar de incursionar en proyectos audiovisuales. En resumen, así está hoy Mora, la hija de Laura Novoa, que cumplió 25 años: heredó el talento como actriz y sigue sus pasos en la actuación.