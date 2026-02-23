Así es la casa de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena: Enfocada en sus hijos, llena de arte y estilo industrial

Germán Paoloski y Sabrina Garciarena tienen una casa moderna que refleja un estilo industrial y funcional. Con ambientes abiertos y detalles únicos, la residencia está pensada como un espacio donde sus hijos son protagonistas. En cada rincón se percibe la intención de un hogar diseñado para disfrutar la vida familiar.

Llena de arte y estilo industrial, la increíble casa de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena

Germán Paoloski y Sabrina Garciarena eligieron un hogar que combina estilo industrial con pensados espacios para la vida en familia. La casa se destaca por su amplitud, la integración con el entorno natural y un diseño que incluye un bar propio. Cada ambiente refleja un modo de vida enfocado en sus hijos.

Germán Paoloski y Sabrina Garciarena junto a sus hijos

Además de compartir su vida profesional con el público, la pareja suele mostrar en redes sociales momentos íntimos junto a sus tres hijos. En sus publicaciones, se aprecia una residencia moderna con ambientes amplios, diseñada con un estilo industrial minimalista que logra conectarse a la perfección con el gran jardín que la rodea.

El diseño de la vivienda de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena combina materiales como hierro, madera y cemento alisado, característico del estilo industrial. Sin embargo, lejos de resultar frío, el espacio se equilibra con detalles cálidos y muebles que realzan cada ambiente. La paleta de colores neutros se complementa con elementos decorativos que aportan personalidad.

Germán Paoloski y Sabrina Garciarena

La decoración del hogar del periodista y la actriz se caracteriza por muebles pensados con precisión, donde cada pieza se equilibra con el diseño del ambiente. En las imágenes que la pareja comparte en sus redes, se aprecian distintos cuadros que aportan un aire artístico y complementan la identidad de cada espacio.

La casa de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena, enfocada en sus hijos y el disfrute familiar

Tanto Germán Paoloski como Sabrina Garciarena suelen mostrar en sus cuentas de Instagram escenas cotidianas junto a sus hijos. La integración entre cocina, comedor y living favorece la interacción familiar, convirtiéndose en un punto de encuentro cotidiano donde los pequeños son protagonistas de la dinámica del hogar.

Germán Paoloski y sus hijos

La amplitud de los ambientes es otro rasgo distintivo. Los espacios abiertos favorecen la convivencia y permiten que los chicos jueguen con libertad. El living de la casa cuenta con distintos sillones donde el periodista comparte tardes con sus hijos, generando un lugar de encuentro que se convierte en el corazón de la propiedad.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena es el gran jardín con vistas privilegiadas a un lago artificial. Este entorno natural se integra con el diseño moderno de la vivienda, donde los espacios amplios y luminosos refuerzan la idea de un hogar pensado para la vida en familia.

Germán Paoloski y Sabrina Garciarena muestran en su hogar una combinación de arquitectura y decoración que se integra con la vida cotidiana. La propiedad está enfocada en los hijos de la pareja, llena de arte y estilo industrial, con ambientes amplios, detalles pensados para la convivencia y un diseño que combina funcionalidad con estética.

VDV