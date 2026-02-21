Así es la sala de juegos de Anita García Moritán: colección de bebotes, libros especiales para la lluvia y su misión de mantener el orden

Pampita causa ternura en sus millones de seguidores cada vez que comparte imágenes de su hija Anita García Moritán. En esta oportunidad, la conductora decidió compartir el sitio de su casa dedicado especialmente a su pequeña. Se trata de una sala de juegos, súper amplia y luminosa, pensada para estimular su creatividad.

Pampita mostró cuál es el lugar de su casa que más ama su hija Anita García Moritán

Pampita volvió a abrir las puertas de su intimidad y esta vez sorprendió al mostrar, por primera vez, la sala de juegos de su hija Anita García Moritán, de 4 años. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la modelo dejó ver el universo lúdico que armó para la pequeña fruto de su relación pasada con Roberto García Moritán.

En las primeras imágenes se observa un ambiente minimalista con paredes en tonos neutros, grandes ventanales y muebles de líneas modernas. Contra una de las paredes se destaca una biblioteca de hierro negro con varios estantes repletos de canastos de mimbre blancos, libros apilados y juguetes didácticos. También se ven mesas y sillitas infantiles, además de cajas organizadoras y una gran cantidad de objetos.

Así es la sala de juegos de Anita García Moritán

Otra de las postales muestra un canasto lleno de muñecos tejidos al crochet en tonos beige y crudo: conejitos, ositos y pequeños animalitos confeccionados en lana, más conocidos como "muñecos de apego". La colección de peluches es variada y numerosa, reflejando la pasión de Anita García Moritán por los peluches artesanales.

La idea de Pampita para transformar el caos en orden

Además, se aprecia una importante cantidad de títulos coloridos y ediciones especiales, entre ellos ejemplares pensados para acompañar los días de lluvia, ideales para fomentar la lectura y el juego puertas adentro. Al ser el lugar que más ama la hija de Pampita, la niña pasa mucho tiempo allí y el desorden se hace presente. Por esta razón, la empresaria decidió acudir a un emprendimiento que tiene como objetivo organizar espacios y facilitar el orden.

La sala de juegos de Anita García Moritán

"Las chicas siempre vienen a organizar todo en mi casa y hoy van a dejar impecable la sala de juegos porque es un descontrol de juguetes y siempre se ve desordenado", se la escucha decir en el posteo que realizó en su red social. Luego, dejó ver el resultado de varias horas de organización: estanterías completas con canastos etiquetados, cada uno destinado a una categoría distinta.

Los juguetes y la colección de bebotes quedaron clasificados por tipo, tamaño y uso, mientras que los libros fueron acomodados de manera prolija para facilitar su acceso. Esta tarea logró un sitio totalmente despejado, con tres grandes bibliotecas alineadas y cajas rotuladas que permiten identificar rápidamente su contenido.

En el centro, una alfombra clara delimita el sector de juego, donde también hay una pequeña mesa redonda con sillitas y un cochecito de muñecas de mimbre. En resumen, el clip permite ver una sala funcional, estética y perfectamente organizada, pensada para que la niña pueda jugar con todo a la vista y encontrar cada elemento de forma fácil y ágil. Así es la sala de juegos de Anita García Moritán: colección de bebotes, libros especiales para la lluvia y una ingeniosa misión para mantener el orden pensada por su mamá, Pampita.