Allegra Cubero y una broma pesada para su mamá, Nicole Neumann: la reacción de la modelo

Este fin de semana, Nicole Neumann y su hija, Allegra Cubero, protagonizaron un divertido momento en redes sociales. A través de un video difundido en TikTok, la adolescente mostró la complicidad y la química que hay entre ambas, lejos de las pasarelas y en la privacidad de su hogar. Sin embargo, una broma se salió de control y la modelo tuvo un exabrupto frente a cámara.

La broma de Allegra a Nicole Neumann

Allegra Cubero y Nicole Neumann no solo comparten la pasión por la moda y el universo fashionista, sino que, además, comparten muchos momentos de diversión y bromas juntas. En esta oportunidad la segunda hija de Nicole y Fabián Cubero volvió a registrar uno de los momentos familiares más íntimos junto a la top model. Todo quedó registrado en su cuenta personal de TikTok donde mostró sus técnicas para hacer que su madre caiga en sus bromas.

Nicole Neumann y Allegra Cubero | Instagram

“Vos tenés que poner la botella así y vas a ver que va a haber una conexión entre ambas”, comenzó explicando la joven mientras ejemplificaba con sus manos cómo tenía que hacer para realizar un trend popular de la plataforma. Ante la mirada incrédula de su madre, remarcó: “¿Entendiste?”. Nicole, sonriente, imitó los movimientos de su heredera, aunque sabía que había un trasfondo detrás, el cual no podía vislumbrar.

Mientras tomaba sorbos de agua, otra de sus hijas, que filmaba la escena, la animó a tomar sin desconfiar. “Es de la heladera, ma”, se escuchó decir. Luego de terminar con su performance, le pasó nuevamente la botella a Allegra, quien se dispuso a tomar el líquido al igual que lo hizo su mamá.

Allegra Cubero y Nicole Neumann | TikTok

El exabrupto de Nicole Neumann

Aprovechando que el pequeño Cruz estaba deambulando por el living y se asomaba a la pantalla, Allegra Cubero preparaba el gesto letal. Nicole Neumann atenta a los movimientos del benjamín de la familia no pudo impedir caer en la trampa de su hija. Tras haber ingerido los dos sorbos de agua, la adolescente se colocó el pico de la botella en la frente, llamó a su mamá y, con su boca, lanzó un chorrito de líquido sobre su cara.

Allegra Cubero y Nicole Neumann | TikTok

“¡Lo sabía!”, exclamó Nicole mientras se secaba el ojo y se retiraba hacia atrás debido a la reacción de escudarse ante este impensado gesto. Por su parte, la fashionista teens estallaba en carcajadas por la hazaña cometida. “¿Viste la broma que le hice a mamá?”, lanzó hablándole a su hermanito quien también reía. De pronto, la modelo apareció nuevamente en escena y realizó con su mano derecha un fuck you a los espectadores que seguían de cerca la escena.

Una vez más, Allegra Cubero y Nicole Neuman dejan en claro que su relación se encuentra más plena que nunca y que, además de compartir pasarelas y sus gustos por el modelaje, también se dan un espacio para la diversión. Aunque las risas y las bromas son materia corriente en su vínculo, esta vez, el chascarrillo escaló más. “Te amo ma”, escribió la joven en el clip que difundió en la web, mientras sus seguidores celebraban la unión madre e hija.

NB