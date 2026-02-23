Kate Middleton deslumbró con un vestido reutilizado en los premios BAFTA: estilo princesa y matcheando con el príncipe William

La realeza sabe cómo marcar lujo y tendencia en todos los eventos protocolares a los que son invitados, y una de las más observadas es Kate Middleton. La princesa de Gales es una de las favoritas de los expertos fashionistas, al ser una influencia de los favoritos de cada temporada, manteniendo siempre su estilo elegante y sofisticado con trajes sastreros y originales estampas para cada ocasión. Sin embargo, en las últimas horas, se llevó los aplausos de todos al ser parte de los Premios BAFTA. Junto al príncipe William, llegaron a la alfombra roja y ella reutilizó un look de estilo princesa, que hizo que se robara los reflectores.

El look princesa de Kate Middleton / Créditos: AFP

El vestido estilo princesa que Kate Middleton reutilizó para el BAFTA

En 2019, Kate Middleton llegó al 100 Women in Finance Gala, en el Victoria and Albert Museum, con un increíble vestido total pink de estilo princesa. Siete años después de esa noche que marcó tendencia en su forma de vestir de gala, optó por matchear con el príncipe William, y reutilizó este atuendo. El contexto se dio en los Premios BAFTA 2026, donde los monarcas británicos caminaron por la alfombra roja y mantuvieron conversación con las celebridades presentes, muchas de su nación. Sin embargo, los expertos fashionistas quedaron maravillados con la princesa, al alejarse de su elegancia de trajes y optar por un look tierno y delicado.

Para la ocasión, lució un vestido firmado por la marca italiana Gucci, que jugaba con las diferentes tonalidades de rosas. Mientras que en el centro se destacaba un fucsia oscuro, en un degradé iba trasladándose a un claro de princesa. El mismo era de tul, con un escote en V de hombro caído, y un cinturón borgoña que ceñía su figura. La monarca de Gales optó por dejarse el cabello suelto, luciendo unas ondas y su pelo claro. Por último, acompañó el look con accesorios de brillos, pendientes Greville chandelier de Cartier y hasta una pulsera de diamantes María de Teck.

El look princesa de Kate Middleton / Créditos: AFP

El estilo de gala de Kate Middleton: del look real hasta un sensual sirena

Kate Middleton es una de las princesas más observadas por los fanáticos fashionistas, gracias a su capacidad de marcar la tendencia con su estilo sastrero y elegante. Sin embargo, en algunos eventos de gala, logra romper con su común denominador, e imponer lo mejor de la sofisticación. Entre atuendos protocolares, donde la corona toma importancia por sobre el look, surge algún look que se alejá de lo clásico y la ayuda a mantener un estilo sirena y llamativo por sobre la realeza.

El estilo de gala de Kate Middleton

En estos premios BAFTA, Kate Middleton decidió reutilizar un look de estilo princesa, para matchear con su esposo William, y volvió a llevarse los halagos de los expertos. La monarca de Gales demostró, una vez más, ser una influencia de la moda y su capacidad de mantener su estilo, incluso probando nuevas apuestas.

A.E