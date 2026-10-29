Así es la casa de Guillermo Coppola: remodelada varias veces, decorada para recordar su historia y reflejo de su estilo de vida

Guillermo Coppola vive desde hace más de cuatro décadas en una propiedad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires que fue transformando con los años. Entre reformas y objetos vinculados a distintos momentos de su trayectoria, la casa conserva detalles que muestran cómo logró combinar comodidad, diseño y recuerdos en cada ambiente, dando forma a una vivienda con identidad propia. Detrás de cada sector, el exrepresentante fue incluyendo distintos objetos con recuerdos de su carrera.

Tras distintas remodelaciones, Guillermo Coppola decoró su casa con objetos cargados de recuerdos

Guillermo Coppola volvió a mostrar el departamento en el que reside desde hace más de cuatro décadas en la Ciudad de Buenos Aires. Durante una recorrida televisiva por Infama (América), en 2025, el exrepresentante de Diego Maradona permitió conocer distintos rincones de una propiedad que fue renovada en varias oportunidades. Cada espacio combina diseño contemporáneo con objetos que remiten a momentos decisivos de su historia personal y profesional.

Guillermo Coppola

La vivienda se destaca por sus amplios ventanales, que permiten el ingreso de luz natural y ofrecen vistas únicas. Las sucesivas remodelaciones modificaron gran parte de la estructura original y dieron lugar a ambientes abiertos, con líneas modernas y una estética sobria. En el living predominan los tonos neutros, los sillones de gran tamaño y las mesas de diseño simple, una combinación que aporta amplitud visual y continuidad entre los distintos espacios.

Uno de los rasgos más llamativos de la casa es la convivencia entre piezas de diferentes épocas. A lo largo de los años, Guillermo Coppola incorporó muebles antiguos, esculturas, obras de arte y elementos decorativos que dialogan con intervenciones más actuales. Logrando que el espacio no responda a una única tendencia y que exhibe, en cambio, distintas capas de su propia vida. Cada reforma le permitió construir una identidad visual que mezcla funcionalidad con recuerdos de etapas significativas de su trayectoria.

La entrada y la biblioteca reúnen buena parte de los objetos que mejor representan su historia. Allí se conservan fotografías familiares, imágenes junto a figuras del fútbol, trofeos y elementos vinculados a acontecimientos que marcaron su carrera. Entre esas piezas también aparecen camisetas, reconocimientos y una réplica de la Copa del Mundo, distribuidos en bibliotecas y estantes que funcionan como espacios dedicados al recuerdo.

Decoración con historia y espacios pensados para acompañar la rutina de Guillermo Coppola

Uno de los elementos que más vinculan la historia de Guillermo Coppola y su casa es el famoso jarrón que ocupa un lugar destacado dentro de la decoración. Lejos de esconderlo, decidió incorporarlo como una pieza central del departamento. Durante la recorrida televisiva señaló: “El detalle que más me gusta de toda la casa es este”, expresó al mostrar el objeto que quedó asociado a uno de los episodios más conocidos de su vida pública. Su presencia convierte a la vivienda en un espacio atravesado por experiencias que lo marcaron.

El conocido jarrón de Guillermo Coppola

Otro de los detalles que llamó la atención en la propiedad del exrepresentante fue la exhibición de los productos de cuidado personal que utiliza habitualmente. Sobre una de las mesas del comedor mostró cremas, tratamientos específicos para la piel, productos para el cabello y distintos artículos vinculados a su rutina diaria. “Esto es de uso diario”, comentó mientras explicaba la función de cada uno. La escena permitió observar una faceta cotidiana de su día a día y dejó en evidencia la importancia que le asigna al cuidado personal.

El departamento también cuenta con una cava donde Guillermo Coppola exhibe vinos, espumantes y bebidas de distintas procedencias, muchas de ellas recibidas como obsequio. Sin embargo, aclaró: “Muchos de estos son regalos; no suelo comprar bebidas caras porque no tomo”. Durante la recorrida se apreció la suite principal, que cuenta con vestidor, baño en suite y acceso directo a una terraza propia equipada con jacuzzi y vistas hacia los espacios verdes del complejo.

Guillermo Coppola

Guillermo Coppola encontró en su vivienda un espacio que acompañó distintas etapas de su vida y que fue evolucionando a través de sucesivas renovaciones. La combinación de ambientes actualizados, piezas incorporadas con el paso del tiempo y objetos vinculados a experiencias personales construyó una identidad propia, presente en cada rincón del departamento. Entre recuerdos y colecciones, la casa refleja una historia que se extiende por más de 40 años.

VDV