En Caras: de los perfumes de Guillermo Coppola al look de Lali Espósito en el teatro

20 años de su productora: la dueña del Maipo y su gran fiesta de gala en el Alvear

La productora, directora y actriz Carla Calabrese, propietaria y directora del Teatro Maipo, festejó los 20 años de la creación de su productora de espectáculos The Stage Company con una fiesta y comida de gala en el Alvear Palace. Con la presencia de actores, directores y personal de sus premiadas producciones teatrales, compartió la velada junto a su marido, Enrique Piñeyro, y su hijo Teo. Entre los invitados no faltaron Eleonora Cassano con Sergio Albertoni ni Georgie Neuss con Taina Laurino. Carla estrenará este jueves 18, con producción y dirección general suya, la nueva versión de “El curioso incidente del perro a medianoche” en la sala Lino Patalano del Maipo.

Carla Calabrese, su marido, Enrique Piñeyro, y su hijo Teo.

Amigos del San Martín brindan por "La niña sobre un altar"

La función especial de la obra “La niña sobre un altar”, en la Sala Casacuberta, con dirección de Oscar Barney Finn fue organizada por la Fundación Amigos del Teatro San Martín y presidida por Eva Thesleff de Soldati y Martin Cabrales. Los fondos recaudados por la obra, con un elenco que integran Paulo Brunetti, Analía Couceyro, Pablo Mariuzzi, Carlos Kaspar, Mercedes Fraile, Ligüen Pires y Lula Guttfleisch, se destinan a acompañar el desarrollo del Complejo Teatral de Buenos Aires.

Redrado y Lulú Sanguinetti, Bogani, Ginette Reynal y Gerard Confalonieri, en el Teatro San Martín.

Las marcas extranjeras comienzan a desembarcar: modelos y celebrities en dos lanzamientos fashionistas

El tan anunciado desembarco de marcas extranjeras en Buenos Aires comienza a suceder. La firma parisina Maje abrió su primera tienda en Alcorta Shopping con Angie Landaburu, Joaquín Levinton, Julia Sbaraglia, Brenda Gandini, Helena Otamendi, Rosa Agote, Charo Calamaro y Jazmín Agulla, mientras que la marca de lencería italiana Intimissimi abrió en Alto Palermo con Gimena Accardi y Eva Anderson.

Accardi y Anderson, Kevinton y Julia Sbaraglia.

Coppola lanzó dos nuevas fragancias: Guillote reunió a su mujer, sus hijas y su nieta

Con un cóctel a la italiana en el Cucina Paradiso de Donato de Santis, Guillermo Coppola lanzó sus dos nuevos perfumes, Cappa Bianca y Mare, con mucha presencia familiar, fieles amigos e invitadas como Soledad Solaro. Además de su mujer y socia en el emprendimiento, Corina Juárez, Guillote reunió a gran parte de las mujeres de su familia: sus hijas Elisabetta, Cámila, Natalia y Bárbara Coppola, y su nieta Josefina.

Coppola, en familia y con amigos en lanzamiento de sus nuevas fragancias.

Encuentro de cracks en calle Corrientes: el "Conde Divagante" con Guille Francella

El artista plástico “Conde Divagante” se encontró a pura sonrisa con el actor Guillermo Francella en el estreno de Sottovoce, la obra que encabezan Adrián Suar y Carla Peterson en la calle Corrientes. Presentados por el PR Gustavo Martínez, ambos conversaron sobre temas culturales y el “Conde” lo felicitó por su gran labor protagónica en “Desde el Jardín”, que deslumbra en la cartelera porteña. La ocasión fue propicia para invitarlo a su próxima muestra que se realizará en una importante galería de Buenos Aires, con obras que produjo durante su estada en Punta del Este, su lugar de descanso y que despierta su inspiración creativa.

Francella junto al "Conde Divagante".

Una diosa australiana suelta en Baires: de ronda como local por lo mejor de la noche porteña

Kylie Minogue llegó a Buenos Aires para participar en el concierto de Lali y se dio el gusto de vivir la ciudad como local. La cantante australiana disfrutó una comida con su equipo en el restaurante de Trocca, en La Paternal.

Kylie Minogue comió en un restó de La Paternal.

La alfombra violeta del Willy Wonka: los famosos con sus hijos en el estreno de "Soy Rada"

La violet carpet del estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate fue una fiesta para grandes y chicos. Flor de la V con Paul e Isabella, Luciano Cáceres con Amelia, La Princesita Karina con Sol, Abel Pintos con Mora Calabrese y Agustín. Lali y Luisana, a puro niño interior.