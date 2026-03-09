Guillermo Coppola habló tras su internación de urgencia: "Ya hay un diagnóstico"

La salud de Guillermo Coppola generó preocupación en las últimas horas luego de que se conociera que el histórico exmánager de Diego Maradona había sido internado durante algunas horas para realizarse estudios médicos. La noticia comenzó a circular rápidamente en medios y redes, lo que despertó inquietud entre quienes siguen de cerca su actualidad. Sin embargo, poco después de recibir el alta, el propio Coppola decidió hablar públicamente y explicar qué fue lo que ocurrió. Con su estilo frontal y relajado, llevó tranquilidad y confirmó que ya cuenta con un diagnóstico y un tratamiento. Además, dejó en claro que continuará con su rutina de trabajo mientras sigue las indicaciones médicas.

Guillermo Coppola explicó por qué fue internado

Tras salir de la clínica, el empresario retomó su agenda y se mostró en actividad. Durante la última emisión del programa de streaming “Ya fue Todo”, Coppola fue interrogado en la puerta de LA100 FM, donde participa del programa radial de Guido Kaczka, y allí dio detalles sobre su estado de salud. Al referirse a lo ocurrido, explicó que la internación estaba vinculada a un estudio médico específico. “Fue un estudio que me tenían que realizar por un tema pulmonar, ya hay un diagnóstico y una medicación con un tratamiento”, contó.

Guillermo Coppola

Durante la charla también habló de las recomendaciones que recibió por parte de los médicos. Cuando le preguntaron si debía hacer reposo, respondió con el humor que lo caracteriza desde hace años. “Sí, pero ya reposaremos”, dijo entre risas, dejando entrever que no piensa frenar demasiado su ritmo de trabajo. Aun así, reconoció que deberá incorporar algunos cuidados en su rutina diaria. “Hay que cuidarse, alimentación y mucho trabajo pulmonar”, explicó sobre las indicaciones que recibió.

Guillermo Coppola contó cómo sigue su tratamiento

En ese sentido, también contó que desde hace tiempo trabaja con un especialista para mejorar su capacidad respiratoria. “Para eso tengo al kinesiólogo Eduardo Martínez, que lo tengo hace un tiempo y me da una mano muy grande”, mencionó. Durante la conversación también aclaró que el problema pulmonar tiene antecedentes de años anteriores. Al ser consultado sobre si el cuadro podía estar relacionado con el COVID-19 que atravesó tiempo atrás, respondió con sinceridad. “De esa época viene”, señaló sobre el origen de las complicaciones respiratorias. Según explicó, desde entonces mantiene controles y tratamientos para cuidar su salud.

A pesar del susto inicial, Guillermo Coppola se mostró optimista y aseguró que continuará con su ritmo habitual de trabajo. Incluso reflexionó sobre el paso del tiempo y la importancia de prestar atención a la salud. “Hay que hidratarse, cuidarse y hay que estar atento, los años pasan y no vienen solos”, expresó durante la charla. Fiel a su estilo, también dejó una frase que refleja su forma de encarar la vida. “Le seguimos metiendo, no hay otra. Yo le meto actitud, energía positiva y mi vida es una vida de laburo, lo hice siempre”, afirmó.