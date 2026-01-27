Así es la casa de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini: construida en Estados Unidos, minimalista y tropical

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini muestran cómo es su casa construida en Estados Unidos, un proyecto que combina un estilo minimalista con un entorno tropical. La vivienda refleja una propuesta moderna, con ambientes amplios y detalles que integran diseño y naturaleza en perfecta armonía.

Con diseño minimalista y tropical, la increíble casa de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini eligieron Estados Unidos para construir su nuevo hogar, un espacio que refleja un estilo minimalista y tropical. La pareja, que desde hace tiempo se instaló en Miami junto a sus hijos, apostó por una vivienda que combina diseño contemporáneo, ambientes luminosos y conexión con la naturaleza.

Rocío Guirao Díaz

La propiedad de la actriz y el empresario se destaca por su modernidad, con líneas simples y una estética que privilegia la amplitud y la funcionalidad. El concepto minimalista se percibe en cada rincón, desde los espacios abiertos hasta la elección de materiales y colores. A su vez, el entorno tropical aporta un aire relajado, con vegetación abundante.

En este contexto, el interior de la casa de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini se caracteriza por ambientes despejados, donde predominan los tonos claros y las superficies limpias. Los muebles fueron seleccionados bajo la premisa de la practicidad, evitando la sobrecarga visual y priorizando la comodidad.

Rocío Guirao Díaz

Cada espacio mantiene una paleta cromática que se centra en blancos, beige y grises suaves, acompañados por texturas naturales como madera y piedra, que aportan calidez sin perder la esencia minimalista. La iluminación juega un papel fundamental en la propuesta estética. Grandes ventanales permiten el ingreso de luz y conectan el espacio al jardín.

El entorno tropical que mantiene la casa de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

El diseño de la casa de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini no solo responde a criterios arquitectónicos, sino también a la búsqueda de un estilo de vida relajado. La vegetación que rodea la propiedad, junto con la presencia de palmeras y plantas típicas, crea un marco natural que potencia la sensación de bienestar y tranquilidad.

La pileta es uno de los puntos centrales del hogar, pensada como un espacio de disfrute familiar y social. Su ubicación permite que se convierta en protagonista del jardín, acompañada por áreas de descanso y sectores de sombra preparados para el encuentro entre amigos y familiares. El entorno tropical se completa con detalles decorativos.

La distribución de la casa fue diseñada para favorecer la circulación y el aprovechamiento de cada ambiente. Por su parte, el estilo minimalista se refleja también en la organización de los ambientes, donde cada elemento cumple una función específica. La vivienda combina diseño y practicidad, con áreas destinadas al descanso, al estudio y al entretenimiento.

Rocío Guirao Díaz

Así es la casa de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini realizada en Estados Unidos, con estilo minimalista y tropical. Un espacio que refleja la personalidad de la pareja y su búsqueda de un estilo de vida relajado, donde el diseño contemporáneo se combina con la naturaleza, ofreciendo un hogar que acompaña el día a día de la familia.

