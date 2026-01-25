María Susini compartió un vídeo de su hija, India Arana, con un fulminante mensaje en medio de los rumores de separación

La separación de María Susini y Facundo Arana sorprendió a propios y extraños. La pareja, que parecía una de las más sólidas del ambiente, habría llegado a su final tras casi dos décadas juntos, al menos según la información que dio Ángel de Brito. Si bien no hubo una confirmación oficial, la seguridad con la que se dijo en LAM y algunas actitudes de ambos, parecen terminar de encaminar todo hacia esa versión. Ahora, en medio de todos esos rumores, fue la modelo la que compartió un vídeo muy significativo, con su hija como protagonista.

El vídeo de India, la hija de María Susini y Facundo Arana

A diferencia de lo que suele suceder, Facundo Arana y María Susini no se alejaron de las redes sociales, ni del ojo público. Aunque la información sobre la separación tomó todos los portales de noticias y se encuentra en como uno de los temas más mencionados de la actualidad, ambos se mantienen activos, cumpliendo con compromisos, trabajos y campañas.

María Susini y Facundo Arana.

Si bien se supo de algunas cancelaciones de último momento, sobre todo de entrevistas en vivo, como fue el caso de Facundo, tanto el actor como la modelo siguen activos, sin dejar que la información que los rodea les pase factura. Esta tarde, sin ir más lejos, la propia María Susini volvió a reafirmar esta situación, con una publicación que no correspondió a ninguna publicidad ni trabajo.

A través de su cuenta de Instagram, subió un video de su hija, India Arana, en el que se la puede ver montando a caballo, entrenando una de sus grandes pasiones. Aunque no hubo palabras, la canción que la modelo eligió para acompañar el material, tiene una letra muy significativa, que es imposible no relacionar con los rumores que la rodean.

La familia de María Susini y Facundo Arana en la tapa de revista CARAS.

El mensaje del vídeo que publicó María Susini

La canción se llama “Amables el uno con el otro” y es de Olivia Dean, estrenada el año pasado. Su letra comienza diciendo “Aquí estamos, de vuelta otra vez. Luchando contra lo que tengo por delante. Hay tanto que desempacar otra vez”. Luego, arroja frases como “probablemente choque tu auto y te haga la vida imposible, pero podemos ser amables el uno con el otro” o “Nos vemos en la cima de la montaña”.

Desde su título, hasta la historia que narra, el tema explora la complejidad de las relaciones de pareja y de lo que puede pasar en cada una de ellas, sobre todo aquellas que oscilan entre la amistad y el amor. Aunque queda claro que se trata simplemente de algo que eligió para musicalizar el vídeo de su hijo, justo llega en un contexto lleno de rumores sobre su separación.

