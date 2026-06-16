Así es la casa rodante de Ricardo Bochini: pensada para el mundial, inteligente y diseñada con su cara

Ricardo Bochini atraviesa un presente marcado por nuevos proyectos que reflejan su pasión y su vínculo con la selección argentina. Con la energía que lo caracteriza, se animó a mostrar la casa rodante que lo acompañará durante todo el Mundial 2026. Su propuesta está pensada para disfrutar cada momento de una manera única y cercana a sus seguidores. Esta iniciativa representa un paso diferente en su recorrido, donde combina recuerdos de su trayectoria con nuevas experiencias que fortalecen su identidad ligada al fútbol.

Homenaje a la selección y pensada para vivir el Mundial: La increíble casa rodante de Ricardo Bochini

Ricardo Bochini sorprendió a sus seguidores al mostrar en un video su nueva casa rodante, especialmente preparada para acompañar el Mundial 2026. El histórico ídolo del fútbol argentino compartió imágenes del vehículo que se convirtió en su proyecto más reciente, pensado para recorrer Estados Unidos durante la competencia. Con entusiasmo, explicó que se trataba de un sueño hecho realidad y que quería compartirlo con todos los que lo siguen desde hace años.

Casa rodante de Ricardo Bochini

La publicación que compartió en sus redes sociales no solo mostraba cómo se organizó el espacio dentro del motorhome, sino que destacó su emoción por esta nueva etapa. “Acá les dejo plasmado con imágenes lo que les venía contando a todos ustedes sobre mi nuevo proyecto. Es un sueño poder vivir lo que estoy viviendo. Les cuento que se vienen unos programas increíbles”, escribió en su posteo. Según contó, publicará a diario videos de su experiencia en su canal de YouTube, donde empezó a lucirse como influencer.

El video que compartió Ricardo Bochini reflejó cómo el exterior del vehículo tiene un ploteo especial en homenaje a la selección argentina. El diseño combina el blanco con detalles en celeste y lleva la frase “MUNDIAL A BORDO” en grandes letras. En uno de los laterales aparece una imagen de él mismo con la camiseta albiceleste levantando los brazos, junto a su firma personal. Cada detalle exterior fue pensado para transmitir la pasión por el fútbol y por el equipo nacional, convirtiendo el motorhome en una verdadera insignia de identidad.

Casa rodante de Ricardo Bochini

El interior de la casa rodante del exfutbolista sorprende por su organización y por su aprovechamiento inteligente del espacio. Cada sector se encuentra bien determinado, desde la heladera hasta la cama; cada ambiente se integra a la perfección, reflejando la intención de aprovechar el espacio a la perfección. La cocina es compacta pero completa, con anafe de inducción, microondas, pileta moderna y espacio de guardado. El director técnico mostró con orgullo cómo planeó que nada le falte durante el recorrido.

El increíble motorhome de Ricardo Bochini para recorrer el Mundial 2026

Durante el video, Ricardo Bochini explicó que armó este proyecto para vivir la experiencia mundialista de una manera distinta, acompañado por su producción y amigos. Desde Dallas hasta Kansas, la casa rodante ya está lista para recorrer las rutas norteamericanas. Se trata de una propuesta pensada hasta el último detalle para disfrutar del torneo con comodidad y con la impronta personal del ídolo. La decoración de cada espacio dentro del vehículo resaltó que, a pesar del poco espacio, la funcionalidad y la estética van de la mano.

Casa rodante de Ricardo Bochini

Detrás del asiento del conductor se encuentra un sector especial, pensado para disfrutar de los distintos partidos que se disputen del mundial. Un sillón de cuerina en tono claro acompaña a la perfección la estética de este ambiente. Siguiendo un pasillo, se llega a la habitación, donde la cama completa la escena, manteniendo la misma coherencia visual en todo el espacio. El exfutbolista adelantó que planea compartir videos de su travesía en su canal de YouTube, mostrando cada etapa del recorrido y cómo vive el Mundial desde su casa rodante.

De esta manera, los seguidores podrán acompañarlo en primera persona y conocer más detalles de la experiencia. La propuesta combina su pasión por el fútbol con la posibilidad de generar contenido propio, acercando aún más su historia a los fanáticos. La iniciativa refleja cómo Ricardo Bochini encontró una forma original de vivir el Mundial, sumando comodidad y estilo a la aventura de seguir a la Selección. Con este proyecto, el ídolo demostró que su vínculo con el fútbol sigue intacto y que sigue sumando capítulos desde una mirada distinta.

Ricardo Bochini presentó su casa rodante, un proyecto que lo acompaña para disfrutar de este Mundial, pensado para combinar una experiencia distinta y vinculada a su pasión por el fútbol. Con esta iniciativa, el ídolo se muestra en un rol renovado que combina recuerdos de su trayectoria con propuestas actuales, reforzando su identidad y su conexión con la gente. La decisión de sumar este desafío refleja cómo continúa ampliando su camino personal, integrando comodidad, pasión y estilo.

VDV