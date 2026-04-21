Así es Benjamín, el sobrino de Diego Torres que recorre el país en una casa rodante que heredó de su abuelo

Con una historia atravesada por la música, Benjamín Torres creció rodeado de referentes que dejaron huella en la cultura popular. Nieto de Lolita Torres y sobrino de Diego Torres, su camino parecía, a simple vista, estar guiado por un legado artístico.

Benjamín Torres

Sin embargo, lejos de apoyarse únicamente en ese apellido, el sobrino de Diego Torres decidió construir su propia identidad dentro de la música. Desde sus comienzos cantando en bares y escenarios informales hasta animarse a componer sus propias canciones, su recorrido estuvo marcado por la constancia, las dudas y la necesidad de encontrar una voz auténtica.

Un camión convertido en casa

Tiempo atrás, Benjamín Torres tomó una decisión que definió su presente: transformar un Mercedes-Benz 1114 que había pertenecido a su abuelo en una casa rodante. Lejos de ser solo un medio de transporte, el vehículo se convirtió en su refugio creativo y en el punto de partida de una travesía por distintas rutas del país.

Desde entonces, el sobrino de Diego Torres recorre paisajes del sur argentino, atravesando provincias y conectando con entornos que influyen directamente en su proceso artístico. El camión funciona como hogar, estudio y escenario, en una experiencia donde la vida cotidiana y la música se entrelazan de manera natural.

El proyecto musical de Benjamín Torres

Más allá del viaje, el eje de su proyecto sigue siendo la música. Benjamín Torres comenzó su carrera hace más de una década, transitando distintos espacios y enfrentando las dificultades propias de una industria exigente. “El camino de la música es muy incierto y a veces las cosas no salen como uno quisiera”, expresó sobre su experiencia.

Benjamín Torres

En 2024 Benjamín Torres presentó Espinas, su primer disco, donde explora sus influencias y raíces. Actualmente, su propuesta artística se nutre del recorrido: nuevas canciones nacen en la ruta, inspiradas en los paisajes y en la vida en movimiento. Con un formato de sesiones que reflejan ese proceso, el músico apuesta a experimentar sin repetir fórmulas, en una búsqueda constante por consolidar su identidad.