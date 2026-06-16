El look lencero white al estilo quiet luxury de Pampita en Miami para la previa del debut de la selección argentina

La previa del debut de la selección argentina en el Mundial 2026 se vive desde distintos puntos de la sede mundialista Estados Unidos. El equipo capitaneado por Lionel Messi jugará su primer partido en Kansas City ante Argelia este martes 16 de junio, y la previa se extiende por el mundo. Y una gran parte de la hinchada argentina se extiende en Miami, siendo una de las ciudades "base" para la cobertura del evento. Allí se encuentra Pampita, quien por trabajo llegó en las últimas horas.

La modelo es parte de staff de cobertura de un ciclo de streaming; sin embargo, Pampita es una de las figuras argentinas que suele planear su itinerario viajero de acuerdo a los mundiales que se llevan a cabo, para apoyar desde las tribunas al seleccionado nacional. En esta ocasión, mostró como vive sus primeras horas en Miami, al lucir un look jugado y acorde a las altas temperaturas que ofrece el verano.

Pampita y el vestido boom de la temporada de verano

Las tendencias de la temporada viajaron en la valija de Pampita hacia Miami. La modelo es una exponente de la moda tanto a nivel nacional como internacional, por ello sus looks en este Mundial son unos de los más observados.

Para su primer día en Estados Unidos, la también condictora eligió la prenda que fue un comodín en la última temporada de verano argentino: el vestido lencero. Combina sensualidad, elegancia y frescura de una forma muy natural, eligiendo uno de color blanco de un género satinado con acabado brillante.

El diseño de este tipo de vestido es con una silueta recta y fluida que cae suavemente sobre el cuerpo sin ajustarse en exceso, logrando una imagen sofisticada y cómoda. Los detalles elevan la simpleza de la prenda, al tener un adornado con delicados detalles de encaje floral tanto en el escote como en las terminaciones, creando una continuidad visual que realza la inspiración tipo camisón de alta costura.

Para completar el look, Pampita luce unas sandalias de taco alto con tiras finas cruzadas en color blanco, un diseño minimalista, manteniendo la armonía monocromática del conjunto. En su larga cabellera luce ondas suaves y naturales; en cuando al maquillaje eligió uno natural, mostrando una piel fresca con ojos suavemente definidos y labios en tonos naturales.

En esta ocasión, el estilistamo eligido por Pampita se vincula con el quiet luxury al ser una tendencia tendencia de moda y estilo de vida que busca lucir prendas discretas que prioriza los cortes impecables, lo que termina llamando la atención. La argentina logró destacar su look a través de la sencillez y los detalles cuidadosamente seleccionados.