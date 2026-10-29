Patricio, el hermano de Susana Giménez cumplió 51 años y estrenó su nueva casa en Uruguay

Patricio Giménez celebró sus 51 años con una reunión íntima en su nueva casa de Punta del Este, Uruguay. El músico estuvo acompañado por su hermana, Susana Giménez, Inés Hernández y Rumba, su perra, en un encuentro familiar que tuvo como escenario la propiedad a la que se mudó hace apenas dos meses. La celebración quedó registrada en imágenes que compartieron en redes sociales, donde se los vio frente a una torta con una vela encendida, entre risas y muestras de cariño.

Patricio celebró su cumpleaños con su hermana, Susana Giménez

El festejo también marcó una ocasión especial para el cumpleañero: fue la primera vez que recibió a la diva en su nuevo hogar. El músico está disfrutando de una etapa que representa la concreción de uno de sus mayores deseos: vivir cerca del mar y construir una rutina alejada del movimiento de las grandes ciudades.

Así es la nueva casa de Patricio Giménez en Uruguay

La propiedad es parte de un proyecto personal que Patricio comenzó a concretar con la mudanza de hace dos meses. Entre la decoración de los ambientes, la elección de los muebles y los cambios en el exterior, el músico fue dándole forma a un espacio propio, pensado para disfrutar de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza: "Amo tener mi casita cerquita del mar. Es lo que siempre soñé", expresó en diálogo con Teleshow.

Así es la nueva casa de Patricio Giménez en Uruguay

La casa también se convirtió en un punto de encuentro con Susana Giménez, quien disfruta de visitarlo y recorrer las novedades que incorpora. Según contó el artista, uno de los momentos que más valora es cuando su hermana llega para ver los avances en la decoración, las plantas y los distintos espacios de la propiedad. "Uno de los momentos más felices es cuando Susana me viene a visitar y a ver la decoración, las plantas y cómo van avanzando las cosas que le voy sumando como muebles, pérgolas, decoración, hogar, que en Uruguay se llama estufa", relató.

La vida que eligió Patricio Giménez lejos de la ciudad

La decisión de instalarse en Uruguay se remonta a la pandemia, cuando Patricio eligió Punta del Este como lugar de residencia. La cercanía con la playa, las calles más tranquilas fuera de la temporada alta y la posibilidad de compartir sus días con Rumba son algunos de los aspectos que más disfruta de esta etapa. Antes de definir su mudanza, el músico también había considerado la posibilidad de vivir en el campo, ya fuera en Córdoba o en el sur argentino. Sin embargo, terminó inclinándose por la costa uruguaya, donde encontró el paisaje que buscaba: "No me acostumbré a volver a la ciudad y a estar desconectado de la naturaleza", reconoció.

Patricio Giménez está disfrutando de un excelente presente

A la tranquilidad de esta etapa personal se suman sus proyectos profesionales. Y es que según contó, una editorial le propuso realizar una segunda edición de su libro Antes de ser feliz, con algunos capítulos nuevos. Así, entre diferentes proyectos y la vida que construyó en Uruguay, Patricio Giménez recibió sus 51 años en el lugar que siempre quiso tener: una casa cerca del mar, donde puede disfrutar de su familia y de una rutina a su propio ritmo.