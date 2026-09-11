De Susana Giménez a Anita Espasandin y Gege Neumann: las famosas se animan a los colores vibrantes y deslumbran con sus mejores looks

La temporada actual marca un giro radical en el universo fashion, donde los tonos neutros ceden su protagonismo ante una explosión cromática inspirada en las grandes corrientes de las pasarelas internacionales. En este escenario de vitalidad y alegría, figuras consagradas de la talla de Susana Giménez, junto Anita Espasandin y Gege Neumann, se convirtieron en las abanderadas indiscutibles de la tendencia de los colores vibrantes.

Lejos de la sobriedad tradicional, las personalidades más influyentes demuestran que vestir con intensidad, mezclar texturas y arriesgar en cada elección es la clave absoluta para brillar con luz propia, imponiendo un ritmo dinámico que redefine las reglas del buen vestir contemporáneo.

Susana Giménez en la gala de Fundaleu

Susana Giménez, Anita Espasandin y Gege Neumann: el arte de arriesgar

El guardarropa de las famosas se transforma en un lienzo de alta costura donde cada matiz cuenta una historia de osadía y diseño impecable. Por un lado, Anita Espasandin acaparó todas las miradas al apostar por un impactante total look en rojo furioso, compuesto por un minivestido tipo chaqueta con sofisticados detalles florales en relieve, complementado con medias y stilettos del mismo tono que elevaron la apuesta al máximo nivel de sofisticación visual.

Anita Espasandincombiño un conjunto de flores con medias rojas

En la misma sintonía de osadía gráfica, Gege Neumann deslumbró con un traje sastre de pantalón ancho y blazer estampado con motivos tropicales y cálidos, logrando equilibrar magistralmente la composición con accesorios chunky y una actitud sumamente relajada que aporta frescura urbana.

Por su parte, la icónica Susana Giménez aportó su cuota de glamour eterno al lucir un elegante vestido largo de base oscura con un sofisticado estampado floral en tono menta pálido, una elección magistral coronada con una imponente chaqueta de piel sintética negra que aportó una textura rica y un contraste de alto nivel estético.

Gege Neumann con un look sastrero a todo color

Angie Landaburu, Romina Gaetani y Dolores Barreiro encienden el streetstyle urbano

La fiebre por los pigmentos saturados no se detiene y encuentra un eco inspirador en otras figuras que marcan el pulso de la moda local. Dolores Barreiro reinterpretó el estilo bohemio con una combinación magnética e inesperada de blusa verde lima de mangas acampanadas y un cómodo pantalón mostaza, logrando un dúo cálido, luminoso y rebosante de personalidad.

Dolores Barreiro combinó el lima y mostaza

Por su parte, Romina Gaetani apostó por la energía solar al lucir un conjunto wide leg en vibrante amarillo limón, fusionado de manera impecable con una camisa a rayas y sutiles accesorios en contraste que aportaron un aire náutico, moderno y sumamente desenfadado.

Angie Landaburu con un impactante vestido fucsia

Finalmente, Angie Landaburu se inclinó por la vanguardia pura con un vestido corto estructurado con cola en un intenso tono fucsia, adornado con una deslumbrante aplicación floral tridimensional en el escote y acompañado por un abrigo largo a juego que redefinió con elegancia el concepto de sofisticación en las grandes apariciones públicas.

Romina Gaetani con total denim amarillo y camisa a rayas

La moda contemporánea se rige por el lema de que la vitalidad es la máxima expresión del lujo actual. De la mano del magnetismo atemporal de Susana Giménez, la audacia vanguardista de Anita Espasandin y la frescura natural de Gege Neumann, las máximas referentes de estilo confirmaron que la intensidad cromática llegó para transformar las calles en pasarelas de alta costura. Una invitación constante a explorar, divertirse y dejar una huella imborrable a través de cada elección de vestuario.