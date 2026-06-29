Catherine Fulop reveló el vínculo que la unía a Ernestina Pais: "Mi pisciana favorita"

La muerte de Ernestina Pais generó una gran conmoción en todo el mundo del espectáculo. La periodista de 54 años falleció a causa de un accidente ferroviario el pasado viernes 26 de junio dejando una huella imborrable a quienes compartieron con ella escenario o bien, algún programa televisivo. Este fue el caso de Catherine Fulop, quien le dedicó un sentido homenaje a la conductora en sus redes sociales, donde reveló cuál era el vínculo que las unía.

Las sentidas palabras de Chay Fulop a Ernestina Pais tras su muerte

El dolor vuelve a hacerse presente en la vida de Catherine Fulop. La actriz extranjera se encuentra visiblemente angustiada por las graves secuelas que dejó el terremoto en Venezuela, su tierra natal. Ante esto, en medio de toda su logística digital para visibilizar lo que está atravesando su pueblo, compartió un video en el cual se despidió de Ernestina Pais con unas cálidas palabras y un reconocimiento no sólo a su trayectoria en los medios, sino a su calidez humana.

Catherine Fulop y Ernestina Pais | Instagram

A través de un video que compartió en su perfil de Instagram en el que ambas eran concursantes de MasterChef Celebrity (Telefe), la artista venezolana hizo referencia al último adiós de la comunicadora. “Hoy me toca despedir a una compañera con la que tuve la oportunidad y el privilegio de compartir momentos muy lindos en MasterChef”, comenzó diciendo al pie del divertido clip llevado a cabo en la temporada 2022, en la que estaban llevando a cabo un desafío de cocina. Acto seguido, agregó con desolación: “Qué difícil encontrar palabras cuando una partida llega tan temprano, a los 54 años, dejando tanto dolor y tanta tristeza”.

Fue en esta línea, en la que le dedicó unas sentidas palabras en la que la recordó con la calidez y con la complicidad con la que compartieron este vínculo que se gestó en el reconocido programa culinario. “Ernestina, fue un placer coincidir contigo, compartir risas, experiencias y tu hermosa energía”. Para ella, algunos seres humanos tienen el poder de transformar la vida de otros: “Hay personas que dejan huellas en quienes tuvieron la dicha de conocerlas, y estoy segura de que ese será tu legado”.

La emoción de Catherine Fulop al compartir momentos con Ernestina Pais

Catherine Fulop y Ernestina Pais lograron conformar un lazo de amistad como compañeras de trabajo a partir de las largas horas de grabación en el popular ciclo gastronómico. No sólo competían por quedarse con el premio mayor, sino que, además, juntas llevaban a cabo experiencias en las recetas que tenían que elaborar, como así también el detrás de escena en camarines e incluso, en los momentos de mayor rigor.

Uno de ellos fue cuando la presentadora se cortó el dedo y debió ser asistida por el personal de salud. “No saben el tajo que se hizo”, exclamó Cathy, mientras que Ernestina se reía de la situación, fiel a su impronta genuina, espontánea y verborrágica. Vivir con ella estas experiencias de trabajo, las llevó a congeniar desde un lado más cotidiano y cercano. Por tal motivo, para concluir con su dedicatoria, la influencer fitness exclamó: “Vuela alto. Que Dios te reciba en sus brazos y dé fuerza y consuelo a toda tu familia, a tu hijo, a tu hermana y a todos los que hoy sienten profundamente tu ausencia”.

Además de compartir pantalla en Telefe, Catherine Fulop y Ernestina Pais tenían otro detalle en común: ambas eran del signo Piscis. Mientras la actriz nació el 11 de marzo, la periodista lo hizo un día después, el 12. Ese vínculo simbólico quedó reflejado en la última frase que Cathy eligió para despedirla: “Te recordaré con mucho cariño, mi pisciana favorita. Descansa en paz”. Con esas palabras, la venezolana selló un sentido homenaje a quien fue su compañera de trabajo y con quien supo compartir momentos inolvidables frente y fuera de las cámaras.