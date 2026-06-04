Catherine Fulop mostró el antes y después de su living, que remodeló por completo

A lo largo de los años, Catherine Fulop ha dejado ver distintos rincones de la casa que comparte con Ova Sabatini. A través de las redes sociales, la actriz suele mostrar parte de su rutina diaria, sus entrenamientos y algunos espacios de la propiedad, que se destaca por su amplitud, luminosidad y una decoración cuidada al detalle.

Living de Cathy Fulop

En esta oportunidad, Catherine Fulop sorprendió a sus seguidores al revelar la renovación de uno de los sectores más importantes del hogar: el living. Lo que comenzó como una solución necesaria para reparar un problema de humedad terminó convirtiéndose en una remodelación que modificó por completo la apariencia del ambiente y le aportó una imagen mucho más moderna y luminosa.

La transformación que cambió por completo el living de Catherine Fulop

La reforma se concentró en la pared principal del living de Catherine Fulop, donde se encuentra una gran chimenea clásica. Antes de la remodelación, ese sector estaba revestido con un papel tapiz texturado de color gris oscuro, mientras que las ventanas estaban acompañadas por cortinas marrones de tonos intensos que reforzaban una estética más tradicional.

Sin embargo, tras la renovación, el espacio adquirió una identidad completamente diferente. El revestimiento oscuro fue reemplazado por placas blancas con textura que imitan ladrillo visto o piedra brick, generando una sensación inmediata de amplitud. La chimenea clásica ganó protagonismo sobre el nuevo fondo blanco texturado, mientras que objetos como un gran jarrón oscuro con ramas secas y un cuadro decorativo lograron un contraste moderno y elegante.

Así es la lujosa casa que Catherine Fulop comparte con Ova Sabatini

La remodelación del living de Catherine Fulop volvió a poner el foco sobre la impresionante propiedad donde vive junto a Ova Sabatini. La residencia combina elegancia y funcionalidad a través de ambientes amplios, grandes ventanales y una decoración que prioriza la comodidad sin resignar sofisticación. Uno de los espacios más destacados es la cocina, diseñada con muebles laqueados en blanco, mesadas de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable.

Living de Cathy Fulop

El dormitorio principal, por su parte, fue pensado como un refugio de descanso, con una cama king-size, tonos neutros y una ambientación que remite a un spa de lujo. En el exterior, el jardín cuenta con una gran pileta rodeada de vegetación y espacios ideales para disfrutar al aire libre. Cada rincón de la casa refleja el estilo de vida que Catherine Fulop y Ova Sabatini construyeron durante años: una combinación de bienestar, diseño y vida familiar que, ahora, suma un living completamente renovado como una de sus principales cartas de presentación.