La historia de amor de Ernestina Pais y Joaquín Levinton: amigos por sus mamás, cita encubierta y confesión en televisión

Si había algo que caracterizaba a Ernestina Pais era su sentido del humor y la espontaneidad con la que solía hacer confesiones frente a cámara. Aunque siempre procuró mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, nunca ocultó sus historias de amor. En ese contexto, uno de los romances que más llamó la atención fue el que vivió con Joaquín Levinton, una relación que, pese a haber sido fugaz, despertó un fuerte interés por parte del público.

El romance entre Ernestina Pais y Joaquín Levinton

Ernestina Pais y Joaquín Levinton se conocen desde muy chicos ya que sus madres, ambas de profesión bailarina, eran muy buenas amigas y compartían momentos juntos. De acuerdo con lo que la propia periodista declaró ante la prensa, se llevan pocos años de diferencia. "A Joaquín le llevo 4 años, lo conozco desde que nació. Somos re amigos y nos queremos", dijo en 2016 ante las cámaras de los paparazzis, que los fotografiaron saliendo de una función en el Teatro Colón..

Ernestina Pais y Joaquín Levinton | Redes sociales

En ese entonces, la periodista reveló que la relación entre ambos se remonta a más de tres décadas. Explicó que se conocen desde chicos porque sus madres compartían el mundo de la danza y que, además, sus familias tenían muchas similitudes. "Somos amigos hace más de 34 años, nuestras mamás bailaban juntas. Nuestra amistad viene desde nuestra infancia, tenemos el mismo patrón: padre arquitecto, madre bailarina. Ellos compartieron toda una época", remarcó en aquel entonces.

Como era de esperarse, los rumores de un supuesto romance entre ambos no tardaron en instalarse. Sin embargo, la propia comunicadora se encargó de desmentir esas versiones y aseguró que solo los unía una amistad de toda la vida. Incluso, prometió compartir fotos vintage de ambos para respaldar sus dichos y demostrar el origen de ese vínculo.

Ernestina Pais y Joaquin Levinton | Instagram

Piedra libre para Ernestina Pais y Joaquín Levinton

Años después, precisamente en 2022, Ernestina Pais y Joaquín Levinton coincidieron en un formato televisivo emitido por la pantalla de Telefe: ambos fueron concursantes de MasterChef Celebrity. En aquel momento, el ciclo era conducido por Santiago del Moro, quien recorría las islas con interrogantes picantes para ponerle más sabor al certamen.

Aprovechando una noticia que circulaba en los medios, del Moro fue al hueso y preguntó: “Quiero saber la verdad. En todos los portales publicaron que Ernestina y Joaquín tuvieron un romance, ¿Cuál es la posta?”. De inmediato y prácticamente sin titubear, Pais lanzó sin pelos en la lengua: “La posta es que somos amigos desde hace más de 25 años y en algún momento uno está aburrido. Y mirando una película y la cosa... ¿o no, Joaquín?”.

En ese momento, el músico fue escueto pero contundente: “Una manera de conocerse más”. El presentador no se quiso quedar sólo con esas declaraciones y retrucó: “¿Pero tuvieron algo, la pasaron lindo?”. Mientras Ernestina se encargaba de dejar en claro que este affaire ocurrió “muchos años” atrás, reconoció: "La pasamos genial porque somos muy amigos, pero ahora cero. Ahora nos damos asco”.

Por su parte, el líder de Turf remarcó con humor: “¿Nos damos asco? No me imaginé que era tan así”. Pero finalmente, validó las palabras de la comunicadora y admitió que tuvo una aventura breve con ella: "Simplemente un touch and go”. Apelando a su humor ácido, compartieron un intercambio de palabras entre ellos dejando instalado los rumores y sin revelar de más. “Pero es la primera vez que lo confesamos”, dijo ella, mientras él remató:.“Sí, ahora lo queremos contar todo por televisión”.

Ernestina Pais atravesó una trayectoria marcada por importantes proyectos laborales que la posicionaron como una de las figuras más queridas y reconocidas de los medios de comunicación. Incluso, llegó a destacarse en el teatro como actriz ocasional. En ese recorrido, la conductora reconoció su vida personal siempre se mantuvo al margen, aunque en esta oportunidad, admitió que en el pasado tuvo idilio con Joaquín Levinton, aunque después se disolvió y con el tiempo ambos consolidaron una profunda amistad atravesada por una historia de vida en común y por los lazos que los unían desde la infancia.