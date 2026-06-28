El fin de semana de Anita García Moritán con su madrina: juegos, fútbol y look combinados

Este fin de semana, Anita García Moritán no sólo se reencontró con su mamá, Carolina “Pampita” Ardohain -quien se encontraba de viaje en Estados Unidos cubriendo el mundial-, sino que también protagonizó un tierno momento junto a una de sus madrinas: Luciana Pizzolorusso. A través de una serie de posteos en las redes sociales de la nena, se pudieron apreciar las postales más emotivas de una noche atravesada por el fútbol y los juegos, con el plus de vestir looks combinados.

Luciana Pizzolorusso, la madrina de Anita García Moritán

Anita García Moritán tiene cuatro padrinos, una elección poco habitual que refleja la importancia de su círculo más cercano. Sus madrinas son Luciana Pizzolorusso y María Carola Carrasco, mientras que sus padrinos son Francisco García Moritán y Joaquín Juana, quienes fueron elegidos por sus padres para acompañarla en su crecimiento y vida espiritual. En este marco, el nombre de Luciana Pizzolorusso tomó mayor relevancia en las últimas horas tras una serie de imágenes que se difundieron en la cuenta de Instagram de la niña, la cual es administrada por su mamá.

Ana García Moritán y su madrina, Luciana Pizzolorusso | Instagram

La abogada mantiene un estrecho vínculo con la experta fashionista ya que su amistad se comenzó a gestar desde hace más de dos décadas, cuando ambas vivían en Chile. El destinó las unió tanto que empezaron a compartir sus maternidades, ya que ambas tenían hijos chiquitos. Además, estuvieron unidas ante las adversidades: sus separaciones con sus exparejas se dieron con poco tiempo de diferencia, lo que llevó a que decidieran volver a Buenos Aires, su país natal.

Con el paso del tiempo su vínculo se fue haciendo más sólido, mientras que, en paralelo, sus hijos fueron construyendo sus propios lazos de amistad, ya que crecieron compartiendo reuniones, celebraciones y distintos momentos juntos. Carolina suele pronunciarse en su perfil de Instagram cada vez que es una fecha especial para la jurista, expresándole todo su cariño y deseándole buenos augurios, abriendo la intimidad de su círculo más cercano.

Ana García Moritán y su madrina, Luciana Pizzolorusso | Instagram

El tierno fin de semana de Anita García Moritán y su madrina

Este viernes, Anita García Moritán vivió un tierno momento junto a Luciana Pizzolorusso. A través de una serie de imágenes y videos que fueron difundidos en la cuenta de la pequeña, se la pudo ver palpitando la previa del mundial junto con su madrina. Las postales compartidas las muestran a las dos viviendo momentos cargados de alegrías, juegos y bailes en el marco de la fiebre mundialista.

En un primer momento, aprovecharon para disfrutar de una jornada al aire libre. Bajo el sol, compartieron una tarde relajada y se sacaron varias selfies muy sonrientes, reflejando la complicidad y el cariño que las une desde hace cuatro años. Ambas con prendas negras, crearon un look matchy-matchy.

Ana García Moritán y su madrina, Luciana Pizzolorusso | Instagram

Para ello, la mujer y la nena lucieron nuevamente outfits combinados con la infaltable camiseta de la selección argentina. Ambas eligieron prendas básicas y versátiles: por un lado, la letrada vistió un pantalón denim color azul junto con una blusa suelta en tono claro, con breteles finos, tela satén y delicados encajes en la zona del busto. Por su parte, Anita vistió un look monocromático total black de remera manga larga junto a una calza, ideal para agregar accesorios o, bien, la camiseta albiceleste.

Asimismo, antes del partido Argentina-Jordania, madrina y ahijada se maquillaron para estar a tono con la fiebre mundialista. Con pinturas celeste y blanca, Ana pintó el cachete y brazo de Luciana formando la bandera nacional. Además, se vio cómo la mujer sumó el número 10 en referencia a Lionel Messi, capitán del plantel. “La previa”, escribió al pie del video en el que etiquetó a la menor.

Una de las secuencias que más sorprendió a todos fue cuando se la vio a la hija de la conductora bailar La cumbia de los trapos (Yerba Brava), una de las canciones que más representa al seleccionado. Con una mano en la cintura y otra en la cabeza, bailó al compás de esta melodía tan característica de cancha. Finalmente, ambas posaron sonrientes frente a cámaras, mientras la nena jugaba con su rostro, generando una imagen enternecedora ante sus miles de seguidores.

Con orgullo, Pampita también compartió en sus redes sociales una serie de postales junto a su amiga Luciana Pizzolorusso, una de las madrinas de Anita García Moritán, dejando en evidencia el estrecho vínculo que las une. En las imágenes se las vio disfrutando del último partido de la fase de grupos del Mundial de Clubes, donde la modelo, la pequeña Ana, la abogada y los hermanos de la niña alentaron juntos y celebraron la clasificación de la Scaloneta a los 16avos de final.