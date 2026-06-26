Así es la ciudad en la que vive la mamá de Catherine Fulop, que quedó destruida tras el terremoto

Venezuela atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente tras los terremotos que sacudieron al país y provocaron una enorme destrucción en Caracas y zonas cercanas. Las devastadoras imágenes de edificios derrumbados, hospitales colapsados y familias buscando a sus seres queridos entre los escombros dieron la vuelta al mundo y generaron una profunda conmoción internacional.

Catherine Fulop se pronunció sobre la tragedia que azota Caracas

Entre las voces que se pronunciaron sobre la tragedia estuvo Catherine Fulop, quien nació en Caracas y mantiene un fuerte vínculo con su país natal. La actriz reveló que gran parte de su familia continúa viviendo allí y compartió la angustia que atraviesan mientras las autoridades y los equipos de rescate trabajan contrarreloj para asistir a los damnificados.

La preocupación de Catherine Fulop por su mamá y su familia en Caracas

Durante una entrevista con América TV, Catherine Fulop contó que, afortunadamente, sus familiares se encuentran a salvo, aunque viven horas de incertidumbre y preocupación por las consecuencias del desastre: “Mi familia por suerte está bien. La verdad que ha sido una noticia devastadora para todos nosotros y muy dura”, expresó la actriz.

Catherine Fulop junto a su madre

“Mis sobrinas andan con miedo porque viven en un edificio y se fueron a la casa de mi mamá, que también presenta algunas grietas”, reveló. La artista también contó que la vivienda de su madre sufrió daños producto del movimiento sísmico: “Parece que con el movimiento la casa de mi mamá se agrietó. Es una casa muy vieja y con todo lo que está pasando, por más que uno le mande ayuda, la peleamos”, lamentó.

Mensaje Catherine Fulop

Además, recordó que días antes del terremoto ya venían conversando sobre el deterioro de la propiedad. “Esta semana veníamos justamente hablando de las paredes que se están cayendo y las tuberías colapsadas”, señaló, reflejando la preocupación que siente por el estado de la vivienda donde reside su mamá, de 90 años.

Así es Caracas, la ciudad en donde creció Catherine Fulop

Mucho antes de convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión argentina, Catherine Fulop creció en Caracas, la capital venezolana donde todavía vive gran parte de su familia. Hoy, esa ciudad enfrenta una de las tragedias más devastadoras que ha vivido Venezuela en las últimas décadas, luego de los terremotos que provocaron una destrucción sin precedentes y dejaron a miles de familias afectadas. Sin embargo, durante años fue reconocida por su imponente paisaje natural y su riqueza cultural.

Uno de sus mayores emblemas es el cerro El Ávila, también conocido como Waraira Repano, una imponente cadena montañosa que separa a Caracas del mar Caribe y que funciona como el gran pulmón verde de la ciudad. Visible desde casi cualquier punto de la capital, es uno de los lugares más representativos del país y un espacio elegido por locales y turistas para realizar caminatas, disfrutar de vistas panorámicas y conectar con la naturaleza.

Catherine Fulop en El Ávila

Ubicada en un estrecho valle rodeado de montañas, Caracas también es conocida por su clima templado durante gran parte del año, razón por la que muchos la describían como la ciudad de la eterna primavera. Entre sus principales íconos arquitectónicos se encuentran la Universidad Central de Venezuela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y el emblemático Hotel Humboldt, ubicado en la cima de El Ávila y considerado una de las postales más reconocidas del país.

Los artistas que se solidarizaron con los damnificados por el terremoto de Venezuela

La tragedia de Caracas generó una inmediata reacción de figuras del espectáculo y la cultura que utilizaron sus redes sociales para expresar apoyo a las víctimas y promover campañas de ayuda. Además de compartir información para colaborar con los afectados, Catherine Fulop puso sus propias plataformas a disposición de quienes necesitan difundir pedidos de búsqueda o situaciones de emergencia: “Dispongo mis redes sociales para quien necesite publicar desapariciones, emergencias, entre otros”, aseguró.

Mensaje de Antonela Rocuzzo

Por su parte, Antonela Roccuzzo también manifestó su solidaridad con las familias afectadas: “Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas afectadas por la terrible situación que enfrenta Venezuela en estos momentos”, escribió en sus redes, donde además compartió un enlace para realizar donaciones.

Mensaje de Ricardo Montaner

A las muestras de apoyo se sumaron Ricardo Montaner, quien pidió protección para el pueblo venezolano; Alejandro Sanz, que envió un mensaje de fuerza y acompañamiento; e Isabel Allende, quien expresó su dolor por la tragedia y recordó el profundo vínculo que mantiene con el país. Mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más afectadas, las cadenas de solidaridad se multiplican alrededor del mundo con la esperanza de acompañar a quienes hoy enfrentan una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de Venezuela.