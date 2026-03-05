Cathy Fulop usó una foto de su hija para mostrar a su nieta: "Gía se parece mucho a Oriana"

Para Cathy Fulop, el nacimiento de su nieta Gía fue todo un acontecimiento memorable. No sólo por convertirse en abuela por primera vez sino por todas las sensaciones que se le despertaron al ver a su hija, Oriana Sabatini, convertirse en madre. Este jueves 5 de marzo, la actriz venezolana apareció en sus redes sociales y, mediante un video, contó todas sus sensaciones al ver el parecido físico de la beba con la influencer.

La emoción de Cathy Fulop

Con la energía avasallante que la caracteriza, Cathy Fulop apareció en las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram y deslizó dos postales de lo que fue el nacimiento de su primera nieta. “Esto ha sido una locura, les juro. ¡Estoy como en llamas! Miren, les voy a poner una foto acá”, comenzó diciendo mostrándose respetuosa con los flamantes papás, quienes se están tomando su tiempo para presentar a la recién nacida en público y ante su comunidad digital.

“Bueno, les pongo una. Pero les juro que se parece mucho a Oriana”, exclamó visiblemente emocionada compartiendo una foto de su hija para mostrar a su nieta. En este contexto, la artista aprovechó para expresar su espiritualidad y su fe en este momento familiar tan especial. “Lo que hemos vivido ha sido tan bello, tan grande. La verdad que es un milagro, un milagro. Y hay que estar muy agradecido porque la vida nos ha dado, y Dios, la oportunidad de vivir este momento”, sostuvo llena de gratitud.

Cathy Fulop | Instagram

Cathy Fulop volvió a revivir el pasado

Afortunadamente, Cathy Fulop llegó a tiempo de presenciar el momento del parto de Oriana Sabatini. “Llegar a ser abuelos es volver a tenerla en mis brazos a Ori. ¡Ay! Estoy muy contenta, mi gente, no saben. Es lo más, es lo más”, señaló.

Finalmente, orgullosa de su primogénita, compartió una de las postales más especiales: ella ayudando a su hija en el momento de las contracciones. Bueno, ojalá que en algún momento ya la pueda conocer bien y que Ori les cuente todo cómo lo vivió. Fue muy hermoso. “Bueno, ahí yo la estaba ayudando un poquito en un momento. Los quiero”, reveló dejando en claro que fue testigo privilegiado del momento en donde se estaba por agrandar la familia.

Cabe destacar que, horas atrás, la esposa de Ova Sabatini realizó un posteo con una edición que es tendencia en redes: creó un clip que combinó imágenes y videos del momento de las primeras contracciones hasta la interminable espera en la sala del hospital. “Fuimos a la cancha como personas normales. Salimos rumbo al sanatorio como protagonistas de reality”, escribió radiante. Acto seguido, detalló: "Mate en mano porque argentinos nivel experto. Campamento en sillones versión supervivencia. Risas, nervios, ojeras. Todos tirados como si hubiéramos corrido la maratón. Y después de toda esa producción… apareció Gia y ahí entendimos todo".

Cathy Fulop | Instagram

De esta manera, Cathy Fulop transita uno de los momentos más emotivos de su vida, combinando la felicidad de convertirse en abuela con el orgullo de ver a su hija iniciar su propia familia. Mientras respeta los tiempos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala para presentar oficialmente a la pequeña Gia, la actriz no oculta la emoción que le genera esta nueva etapa. Entre recuerdos, gratitud y mucha ternura, la venezolana ya disfruta a pleno de su rol de “abu-influencer”, celebrando cada instante de la llegada de la nueva integrante de la familia.

NB