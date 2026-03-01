El doloroso momento que atraviesa Cathy Fulop con su mamá: "Dios sabe lo que hace"

Cathy Fulop está en Italia junto a su hija Oriana Sabatini, quien se convertirá en madre en los próximos días. Sin embargo, no todo es color de rosa para la actriz venezolana ya que de este lado del continente, su madre se encuentra batallando entre la vida y la muerte. A través de su cuenta personal de Instagram, envió un mensaje donde se la vio cargada de sentimientos duales que marcan su presente.

Cathy Fulop habló de la salud de su madre

A poco de convertirse en abuela por primera vez, Cathy Fulop viajó junto a su familia para acompañar a su hija Oriana durante sus primeros días como mamá. No obstante, un trágico episodio sorprendió a su familia en Caracas. De acuerdo con la información que brindó el pasado 25 de febrero, su madre padeció un accidente doméstico que la llevó a estar hospitalizada: "Mi mamá se cayó y empezó a no poder caminar. Entonces le empezaron a hacer radiografías y estudios, y resulta que le dijeron que tiene una súper artrosis".

Pese a que no llegó a fracturarse, la mujer de 90 años debió de ser intervenida quirúrgicamente. Fue entonces que la presentadora amplió detalles de las horas posteriores a la salida del hospital. "Esa madrugada que llegó a casa después de ser operada, se cae y se le luxa la cadera... Ahí mismo le dicen que tiene que operarse y perdió sangre, tuvo como un derrame y le tuvieron que hacer una transfusión", explicó visiblemente afectada por la situación. Asimismo, señaló: "Se complicó la cosa y ahora está postrada en la cama porque no se puede parar".

Cathy Fulop y su mamá Cleopatra | Instagram

Cathy Fulop, un torbellino de emociones

A cuatro días de haber hecho público el estado de salud de su madre, Cathy Fulop volvió a aparecer en sus redes sociales con una reflexión en la que puso en manifiesto el torbellino de emociones que está atravesando ante la inminente llegada al mundo de su nieta y el delicado estado de salud de Cleo de 90 años. En este marco explicó que se alejó de las plataformas digitales para poder procesar todo lo que está pasando: "Toda esa preocupación más la preocupación de dejar mi casa, la alegría que viene mi nieta y todo lo de Venezuela. Yo estoy para bajarle dos cambios a la vida".

Cathy Fulop y Oriana Sabatini | Instagram

Mediante una historia de 24 horas en la que se la ve sonriente junto a Oriana, quien muestra su pancita de nueve meses, la esposa de Ova Sabatini expresó: “La vida me tiene en Italia esperando una nueva vida y con el corazón en Venezuela con mi Madrecita Santa. Mamá Cleo, te amo”. Acto seguido, puso su espiritualidad y sus creencias en manifiesto: “Dios sabe lo que hace”, fue la frase con la que cerró su efímero posteo.

Cathy Fulop y su mamá Cleopatra | Instagram

Finalmente, Cathy Fulop recurrió al baúl de fotografías junto a la matriarca de la familia y dejó una frase llena de esperanzas: “Todo va a estar bien mamita hermosa. Dios te cubra y te sane”. De esta manera, la actriz extranjera espera el nacimiento de la beba de Oriana Sabatini y Paulo Dybala con una mezcla de alegría y preocupación, aferrándose a la vida y redireccionando su energía positiva y su luz innata hacia Venezuela, intentando que sus rezos y plegarias lleguen a oídos de su madre.

NB