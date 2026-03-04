Cathy Fulop sobre la crianza de su nieta, Gia: "Yo trato de morderme la lengua"

Desde que Cathy Fulop se enteró que iba a ser abuela, sus redes sociales se convirtieron en un canal de expresión donde plasmó sus emociones. No obstante, este lunes 2 de marzo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez, extendiendo el árbol genealógico. Ante la emoción por la llegada de la nueva integrante a la familia, la actriz venezolana habló de cómo está transitando este capítulo en su vida, donde está ejercitando la paciencia y dispuesta a "malcriar".

Cathy Fulop, una abuela poco invasiva

En una entrevista brindada recientemente para Infobae, Cathy Fulop compartió sus sensaciones a la hora de transitar por primera vez esta etapa como abuela. Asimismo, puntualizó en el rol que está adoptando para dejar que su hija Oriana y el papá de Gia se desenvuelvan como padres. En este marco, no escatimó en palabra de elogios para su yerno, quien se encuentra dedicado íntegramente a su beba y a su esposa. "Ellos están bárbaros. Tanto Paulo como Ori. Y a Paulo lo veo tan bello, tan buen papá... No sabés cómo está pendiente de Ori", señaló.

Gia, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala | Instagram

Sin embargo, puntualizó en la lucha interna que lleva para no emitir opiniones respecto a la crianza de la recién nacida. "Yo trato de morderme la lengua para no hacer ningún comentario de nada. Uno igual quiere decir 'Ay mirá tal...' y después digo 'No, dejá que él la cargue como la carga'", reflexionó.

Los contundentes motivos de Cathy Fulop para “morderse la lengua”

La llegada al mundo de Gia hizo que Cathy Fulop adopte un nuevo rol en su vida: el del disfrute. "Tenemos que dejar que ellos críen a su muchachita. Y la cargan y la ponen, y le cambian el pañal. Ellos hacen todo y uno está de espectador, gozando", aseguró dejando en claro que ahora son los flamantes papás quienes tienen que criar y educar a la nena, mientras que ella junto a su marido, Ova Sabatini, se dedican a “malcriar”.

En este marco, semanas antes a que nazca Gia, la artista escribió en perfil de Instagram: “Como abuela primeriza, estoy viviendo esta espera con una emoción difícil de explicar”. En paralelo, compartió el video en el cual le regaló a su primogénita un cochecito de bebé ultramoderno y apto para cualquier etapa de la vida del bebé. "Bienvenida al mundo, Gia. Oficialmente. soy abuela. Gracias Ori y Paulo por este regalo tan perfecto. Prometo malcriarla con amor y devolverla bañadita", señaló junto a una foto en el que se encuentra el nombre de la niña junto a un osito de peluche y tejido al crochet.

Oriana Sabatini, Catherine Fulop | Instagram

“Hoy nuestras vidas como dijo mi amor Ova sale el sol, estamos llenos de emociones por este nuevo integrante. ¡Dios los bendiga hijos!”, expresó al momento de enterarse del embarazo de Oriana. Hoy, esta frase vuelve a cobrar sentido para Cathy Fulop, quien no oculta su felicidad y entusiasmo por esta increíble etapa y la extensión de su linaje familiar. Así, con el corazón desbordado y una sonrisa imposible de disimular, la flamante abuela atraviesa una de las etapas más luminosas y radiantes de su vida, teniendo como eje central acompañar a su heredera, sin invadir la intimidad de los jóvenes padres.

