El conmovedor mensaje de Cathy Fulop por el nacimiento de su nieta: "Prometo malcriarla"

El 2 de marzo del 2026, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres primerizos de Gia, la primera nieta de Catherine Fulop y Ova Sabatini. La familia los acompañó en este momento especial en Italia, y no dudaron en demostrar en redes sociales las primeras reacciones. La actriz, que se convirtió en abuela, decidió mostrar una tierna foto del momento, mientras le dedicó unas palabras a la beba, quien se robó su corazón entero.

La primera foto de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El tierno mensaje de Catherine Fulop a su nieta: "Prometo malcriarla"

Catherine Fulop vive momentos de pura felicidad tras el nacimiento de su primera nieta, hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y no dudó en reflejarlo en redes sociales. En Instagram, compartió una foto muy especial, mostrando el número de habitación donde se encuentra internada su hija tras el parto y donde se aprecian algunos de los datos de Gia. Allí, sus seguidores confirmaron que nació el 2 de marzo del 2026, con un peso de 3,105 kg, y un tamaño de 50 cm.

La foto se mostraba rodeada de dibujos de ositos que exponían su nombre y un peluche tejido a mano que provocaba ternura. Fue así que expresó emocionada la feliz situación que viven como familia y generó que sus seguidores se enternecieran con su mensaje a su primera nieta. "Bienvenida al mundo, Gia. Oficialmente. soy abuela. Gracias Ori y Paulo por este regalo tan perfecto. Prometo malcriarla con amor y devolverla bañadita", escribió Fulop, y desató una ola de comentarios felices.

El conmovedor mensaje de Cathy Fulop por el nacimiento de su nieta

El especial significado de Gia, el nombre que Oriana Sabatini y Paulo Dybala eligieron para su bebé

Oriana Sabatini aseguró que el nombre lo contaría el momento en el que nazca la bebé, y la emoción creció en sus seguidores cuando se dio a conocer que la pequeña se llamaba Gia. El mismo es un nombre de origen italiano y una variante abreviada de Gianna o Giovanna. Su significado principal es “Dios es misericordioso” o “Gracia de Dios”, y la acompaña desde que ella era una niña y soñaba con ser madre. "No lo tenía pensado en ese momento, pero es un nombre que me gusta desde los 15 años. No es que me olvidé, pero lo tuve al fondo del tintero", reveló en una entrevista, semanas antes del nacimiento.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala publicaron la primera foto con su hija Gia, y sus seres queridos no dudaron en demostrar sus reacciones ante el emotivo suceso. La familia Sabatini y Dybala se agranda con la llegada de la primera niña de la pareja, y la primera nieta de Catherine Fulop y Ova Sabatini. Es por eso que la actriz venezolana utilizó sus redes sociales para dejarles un tierno mensaje a los padres de la pequeña, y asegurar su lugar como abuela orgullosa.

