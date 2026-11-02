Celia, la mamá de Lionel Messi: "Me decía que le hablaba a su abuela para que le de fuerzas"

A pocos días de cumplirse un mes del retiro de Lionel Messi de la selección argentina, un video de sus padres, Celia Cuccittini y Jorge Messi, puso el foco en el costado menos conocido de la infancia del ex capitán de la Scaloneta. En una entrevista para el programa Informe Robinson, de Canal+, su mamá recordó distintas anécdotas y reveló detalles íntimos de la vida del futbolista, desde sus travesuras de chico y la conexión con su abuela hasta las dificultades que atravesó la familia durante su tratamiento hormonal.

Celia Cuccittini a corazón abierto sobre la infancia de Lionel Messi

Durante la entrevista televisiva que difundió la cuenta de Instagram @fotofutbolretro, Celia Cuccittini recordó la infancia de Lionel Messi, sus travesuras, las dificultades que atravesó la familia durante su tratamiento hormonal, la conexión con su abuela que lo cuidaba desde el cielo y el sueño que comenzó a hacerse realidad cuando llegó al Barcelona FC. Detrás del mejor futbolista del mundo también había un chico inquieto y "muy travieso".

Lionel Messi junto a Jorge Messi y Celia Cuccittini | Instagram @fotofutbolretro

Así lo recordó su mamá, junto a Jorge Messi, donde repasó distintas anécdotas de su infancia y mostró una faceta poco conocida del rosarino: la de un nene que no siempre aceptaba las reglas y que sabía cómo salirse con la suya. “Era muy travieso”, afirmó al recordar algunas de las situaciones que protagonizaba su hijo. Una de las más divertidas ocurría cuando jugaban a las cartas en familia. “Nadie quería jugar porque sabíamos que él tarde o temprano nos iba a hacer una trampa. Si no ganaba, seguro que las desparramaba, mezclaba todas las cartas y el juego se terminaba”, relató. Una personalidad competitiva que, de alguna manera, ya dejaba entrever su deseo de ganar.

Pero este comportamiento de Leo no terminaba ahí. Su mamá también abordó las dificultades que tenían para llevarlo al colegio. “Él no quería ir al colegio, no quería ir. Decía que no, que se sentía mal, que no quería ir”, explicó. Incluso, cuando se quedaba en casa, protagonizaba algunas escenas particulares: “Se cerraba la puerta, empezaba a tirarme piedras. Decía que no iba a venir al mediodía, me cascoteaba la casa. Entonces yo salía y le decía: ´Lo voy a decir a papá´. Y él se burlaba”. Para Celia, su hijo era “muy consentido”.

Celia Cuccittini y Jorge Messi | Captura de pantalla de Instagram @

El vínculo de Lionel Messi con su abuela Celia

La entrevista que concedió Celia Cuccittini también permitió conocer uno de los momentos más difíciles que atravesó la familia durante la infancia de Lionel Messi: el tratamiento hormonal que necesitaba para estimular su crecimiento. “Se dieron cuenta de que estaban dormidas las glándulas de crecimiento y que había que hacer este tratamiento”, aseguró. El futbolista era muy pequeño y debía aplicarse las inyecciones en la pierna. “Nosotros sufríamos más que él porque ver lo que se pinchaba la piernita solo... Y él lo hacía con tanta naturalidad”, expresó, al destacar la entereza con la que enfrentaba ese proceso.

Sostener el tratamiento representaba un esfuerzo económico cada vez mayor para la familia. “Para nosotros era tan costoso. Cada vez se nos hacía más difícil. Y había pasado esto de la mutual”, sostuvo. Ante esa situación, los Messi buscaban alternativas para no interrumpirlo, conscientes de lo importante que era para su desarrollo: “Tratábamos de buscar alguna solución para no tener que cortar el tratamiento porque él realmente lo necesitaba”.

Un vínculo muy especial en su vida fue el que construyó con su abuela materna, Celia Olivera, una figura fundamental en sus primeros pasos en el fútbol. Según recordó su mamá, durante su carrera Leo mantenía presente ese lazo y recurría a ella en busca de ayuda: “Cuando él estaba haciendo su carrera siempre me decía que él a la noche le hablaba a la abuela y le pedía que lo ayude”. La mujer fue una referente muy fuerte para él y una presencia que lo acompañó incluso después de su muerte.

Lionel Messi junto a su abuela | Instagram

El esfuerzo de su entorno y el mérito del goleador encontró un nuevo horizonte cuando Lionel Messi comenzó a construir su camino en el fútbol europeo. El 1 de marzo de 2001 firmó su contrato con el club español, un paso decisivo que cambiaría para siempre su historia y la de su familia para siempre. Con el paso del tiempo, aquella apuesta se transformó en una realidad que la sigue emocionando. “Nos parece mentira cuando vamos entrando al campo y ver la gente con la camiseta con su nombre. Es como un sueño”, concluyó Celia Cuccittini.