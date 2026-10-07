“Pasó lo peor”: Las palabras de Celia Cuccittini al final de la despedida histórica de Lionel Messi

El martes 6 de octubre de 2026, el Estadio Monumental se transformó en el escenario de una noche inolvidable e histórica para el fútbol mundial: la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección Argentina. En un partido amistoso sumamente emotivo frente a Benín, la magnitud del evento cerró una etapa gloriosa de 20 años defendiendo la camiseta albiceleste. La atmósfera en las tribunas colmadas desbordaba de lágrimas, ovaciones y un profundo agradecimiento popular hacia el capitán.

En el centro de toda esta carga dramática se ubicó la familia Messi. Detrás del mito futbolístico y la ovación ensordecedora de miles de almas, se encontraba el corazón de una madre que acompañó cada batalla. Al concluir la ceremonia y los discursos en el campo de juego, Celia Cuccittini rompió el silencio para expresar el sentir más profundo de su hogar.

La despedida de Lionel Messi

Las palabras de Celia Cuccittini en la despedida de Leo Messi

Durante toda la jornada de la despedia de Leo Messi de la Selección, Celia Cuccittini se mantuvo como el fiel reflejo del orgullo y la nostalgia que atravesaban a millones de argentinos . Ubicada en uno de los palcos principales del Estadio Monumental, la madre del capitán vivió cada minuto del encuentro frente a Benín con una mezcla de profunda emoción y serenidad. Su presencia no pasó desapercibida para las cámaras ni para los fanáticos, quienes la ovacionaron en reiteradas oportunidades reconociendo su rol fundamental en la vida del máximo ídolo popular.

A lo largo del homenaje, se la pudo ver visiblemente conmovida, conteniendo las lágrimas al observar las pantallas que repasaban la gloriosa trayectoria de su hijo con la Selección Argentina y compartiendo miradas de complicidad con el resto de sus seres queridos. Al finalizar el partido amistoso y en medio del caos festivo sobre el campo de juego, Celia se prestó a un instante de cercanía único con la prensa. En ese contexto, se encontró en un emotivo abrazo con el periodista Gonzalo Sorbo, demostrando una calidez y sencillez admirables.

Con los ojos aún humedecidos por la intensidad de la noche, lo sorprendió al manifestarle su afecto cotidiano y expresó con total honestidad: "Te veo siempre. Estoy emocionada, ya pasó lo peor". Esas palabras resumieron el inmenso alivio familiar tras años de presiones, alegrías y de haber superado juntos los momentos más difíciles de la carrera del diez. Tras ese intercambio tan humano y espontáneo, fiel a su estilo descontracturado, la madre de Leo bromeó con que no la graben más y se retiró con una sonrisa en el rostro, sellando con alegría un capítulo inolvidable.

La familia que acompañó a Leo Messi en su despedida

La despedida definitiva de las canchas argentinas estuvo marcada por el círculo más íntimo de Lionel Messi, quienes se encargaron de blindarlo con amor en su última noche vistiendo la camiseta albiceleste. En el túnel de ingreso del Estadio Monumental, Lionel Messi apareció flanqueado por sus tres hijos, Thiago , Mateo y Ciro , quienes caminaron tomados de su mano para pisar el césped por última vez en una jornada oficial.

Desde la grada, su esposa Antonela Roccuzzo y su madre, Celia Cuccittini, lideraron el palco familiar, acompañadas muy de cerca por sus hermanos y sobrinos. La presencia en pleno del clan rosarino representó el pilar invisible pero fundamental que sostuvo los 20 años de trayectoria internacional del astro, transformando el evento deportivo en una reunión íntima de agradecimiento mutuo y resguardo emocional ante la inmensidad del adiós.

Durante la emotiva ceremonia de cierre sobre el campo de juego, el propio Lionel Messi se encargó de poner en palabras el valor de sus seres queridos en el discurso final frente a las 80 mil personas presentes. El capitán argentino se tomó un momento especial para reconocer el enorme desgaste que implicó su carrera y, visiblemente quebrado, se dirigió a la tribuna para ovacionar a los suyos, devolviendo de forma simbólica todo el soporte que le brindaron en sus momentos más complejos con la camiseta nacional.

La familia que acompañó a Leo Messi en su despedida

La histórica noche en el Monumental dejó en claro que la leyenda de Leo Messi es eterna. Más allá de las lágrimas por el adiós definitivo a la Selección Argentina, el sentimiento colectivo fue de absoluto alivio y gratitud, expresado con las palabras correctas por su mamá, Celia Cuccittini.

A.E