Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi: “Su papá siempre decía ‘Qué voy a hacer cuando no juegue más’ y pasó todo junto”

Lionel Messi vive este martes 6 de octubre una de las jornadas más especiales de su carrera: su despedida de la selección argentina. El capitán disputará ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste, en un estadio Monumental preparado para homenajearlo después de más de dos décadas defendiendo los colores del país.

A lo largo de ese recorrido, el rosarino estuvo acompañado por sus seres queridos en algunos de los momentos más importantes de su trayectoria, desde sus primeros años en Rosario hasta las grandes conquistas que alcanzó con Argentina. Ante el cierre de esta etapa, Celia Cuccittini, su madre, contó cómo recibió la familia la decisión y recordó una frase que Jorge Messi repetía sobre el futuro de su hijo.

El mensaje de Celia Cuccittini por la despedida de Lionel Messi

Cuando Lionel Messi comunicó la decisión de retirarse de la selección argentina, Celia Cuccittini reconoció que la familia ya estaba al tanto de lo que ocurriría. Sin embargo, saberlo de antemano no evitó la tristeza que provocó el anuncio entre su círculo cercano.

Celia Cuccittini acompañó a Lionel Messi durante las distintas etapas de su carrera (Instagram)

Celia aseguró que continuaba llorando mientras seguía las repercusiones de la noticia y explicó que toda la familia estaba triste por el final de esta etapa. Más allá de ese sentimiento, remarcó que lo más importante era que Leo estuviera feliz con la decisión que había tomado.

En medio de su reflexión también apareció el recuerdo de Jorge Messi. La mamá del futbolista reveló una pregunta que su marido solía hacerse cuando imaginaba el momento en el que la carrera de su hijo comenzara a acercarse a su final: “Qué voy a hacer cuando no juegue más”.

“Y pasó todo junto, increíble”, agregó Celia. Sus palabras cobraron un significado particular después de la muerte de Jorge y ante la decisión de su hijo de cerrar su ciclo con la selección argentina durante el mismo año. Una etapa exitosa, con más de 20 años jugando para la albiceleste y conquistando cuatro títulos desde 2021 hasta la fecha.

Lionel Messi se despide de la selección argentina ante Benín en el Monumental (Instagram)

La importancia de Celia Cuccittini en la vida de Lionel Messi

Celia Cuccittini mantuvo un perfil más reservado durante los años de mayor exposición de su hijo, aunque forma parte de su historia desde mucho antes de que el apellido del futbolista del Inter Miami se convirtiera en uno de los más reconocidos de este deporte. Durante la infancia del deportista apareció uno de los primeros obstáculos de su carrera: el tratamiento por su déficit de hormona de crecimiento. El propio Messi recordó el papel de su mamá durante aquellos años y contó que ella reclamaba ante las dificultades que atravesaban para conseguir ayuda económica para afrontar los costos.

La dinámica familiar cambió cuando surgió la posibilidad de que el crack rosarino continuara su formación en Barcelona. Todos viajaron inicialmente a España, aunque posteriormente Celia regresó a su lugar de origen junto a Rodrigo, Matías y María Sol, mientras Jorge permaneció en Barcelona con Leo, que todavía era adolescente.

La familia de Messi siempre lo acompañò en los momentos màs importantes (Instagram)

Con el paso de los años, Celia acompañó diferentes momentos de la trayectoria de su hijo y habló públicamente sobre aquella etapa que cambió la vida de la familia. También expresó su agradecimiento hacia Barcelona por la oportunidad que recibió el futbolista y por haber afrontado el tratamiento que necesitaba.

Uno de los momentos más importantes que compartieron llegó en el Mundial de Qatar 2022. Celia viajó para acompañar a Messi durante el torneo y estuvo presente en la consagración de Argentina ante Francia, cuando el capitán consiguió el título que había perseguido durante buena parte de su carrera y logró tocar el cielo con la manos.

Cuatro años después, la familia vuelve a estar cerca de Lionel en otro momento determinante. Esta vez, el Monumental será el escenario del último partido de Messi con la selección argentina, un cierre que llega después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

Celia estuvo presente en cada etapa de su hijo (Instagram)

La frase de Jorge Messi que tomó otro significado con la despedida de Lionel

Jorge Messi ocupó un lugar central en la carrera profesional de su hijo, especialmente desde que permaneció junto a él en Barcelona cuando todavía era adolescente. Desde aquellos primeros años, acompañó de cerca el desarrollo de Lionel hasta su consolidación en la elite del fútbol.

Su muerte en 2026 coincidió con un año de decisiones importantes para Messi. Poco tiempo después, el futbolista confirmó que había llegado el momento de ponerle punto final a su extensa historia con la selección argentina. Es en ese contexto que la frase recordada por Celia adquiere un peso diferente. Jorge había pensado en numerosas oportunidades qué ocurriría cuando su hijo dejara de jugar y ese escenario comenzó a concretarse con la despedida de la camiseta argentina.

Jorge Messi acompañó a Lionel desde sus primeros años como futbolista (Instagram)

Para Celia, el anuncio significó afrontar un cambio que la familia ya conocía pero que igualmente generó tristeza. Aun así, la mamá del capitàn puso el deseo de su hijo por encima del impacto que produjo la decisión y sostuvo que lo principal era que él estuviera feliz.

Este martes, esa decisión llega a su momento definitivo. Lionel Messi se despide de la selección argentina frente al público argentino y acompañado por sus seres queridos, después de una trayectoria en la que Celia Cuccittini y Jorge Messi estuvieron presentes desde sus primeros pasos hasta algunos de los acontecimientos que marcaron su carrera.