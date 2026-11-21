El diseño argentino y el italiano tendrán un punto de encuentro en Buenos Aires con CEPA, una muestra binacional que reunirá a creadores de ambos países en torno a nuevas piezas desarrolladas a partir del trabajo compartido. La exposición podrá visitarse del 26 al 30 de noviembre en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, ubicado en el histórico edificio del antiguo diario La Prensa.

Argentina e Italia cruzan sus tradiciones en CEPA, una exposición de diseño en Buenos Aires

La propuesta reúne seis colaboraciones entre diseñadores italianos y empresas argentinas. Participarán Elena Salmistraro junto a Hermanas Caradonti; Federico Peri con Mínimo Iluminación; Francesco Meda con Marini Estudio; Older Studio con Cúmulo; Sara Ricciardi con Calello Hermanos; y Studiopepe con El Espartano.

Elena Salmistraro y Studiopepe son dos de los nombres italianos que integran CEPA.

En cada proyecto, las firmas locales tendrán un papel activo en el proceso creativo. El conocimiento de los materiales, las técnicas y la experiencia de producción serán parte del desarrollo de los objetos, en un intercambio que busca mostrar cómo una idea puede transformarse cuando se encuentra con otros saberes y formas de hacer.

El nombre CEPA remite al origen y a las raíces que se transmiten entre generaciones. La muestra recupera los vínculos culturales entre Argentina e Italia, presentes en la arquitectura porteña y en las tradiciones artesanales que llegaron al país con la inmigración, para proyectarlos hacia el diseño contemporáneo.

Federico Churba, Diana Cabeza de Estudio Cabeza y Carlos Galli.

La exposición también contará con propuestas de Carlos Galli, Cristián Mohaded, Federico Churba, La Feliz y Patricia Lascano, que sumarán distintas perspectivas sobre la producción local. Además, habrá un homenaje a Juan Azcue y Estudio Cabeza, con dos piezas emblemáticas de cada estudio, seleccionadas por su relevancia en la historia del diseño argentino.

Una muestra en un edificio histórico de Buenos Aires

El escenario elegido será el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, en Rivadavia 556. El espacio forma parte del edificio que albergó al diario La Prensa, inaugurado en 1898 y reconocido por su arquitectura de influencia europea.

La curaduría estará a cargo de los arquitectos Paula de Elia y León Zorraquín, quienes diseñaron una intervención que busca integrarse al salón sin alterar su estructura original. Para organizar el recorrido se utilizará un sistema modular inspirado en los biombos, que permitirá disponer las piezas y generar relaciones entre ellas y el entorno.

El Salón Dorado de la Casa de la Cultura será la sede de CEPA del 26 al 30 de noviembre.

CEPA fue ideada y organizada por D&D y Unión.e, en el marco del 40° aniversario de la revista. La iniciativa cuenta con la participación de esta agencia de producción cultural y comunicación estratégica, fundada por Verónica Camaroni y María Landini, con sede en Buenos Aires y Milán.

La muestra propone así acercar al público una experiencia que combina diseño, producción artesanal y patrimonio arquitectónico, y pone en diálogo dos tradiciones culturales a través de objetos creados en colaboración.