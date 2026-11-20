Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani, atraviesa una nueva etapa dentro de su proceso de recuperación luego de la intervención médica a la que fue sometido días atrás. Mientras continúa bajo seguimiento profesional, en las últimas horas se conocieron novedades sobre su evolución que permiten comprender cómo transitan estas jornadas tanto él como su entorno más cercano.

Se conocieron nuevos detalles del estado de salud de Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani

Mariano Chihade atraviesa una evolución favorable luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Instituto Fleni el miércoles 18 de noviembre. En las últimas horas se difundió un nuevo comunicado oficial que llevó tranquilidad a sus allegados y aportó detalles sobre el proceso de recuperación que mantiene bajo seguimiento médico. Según la información conocida, el productor continúa internado y acompañado permanentemente por su familia.

Mariano Chihade

El empresario, fundador de una de las productoras más importantes de la televisión argentina, fue operado después de que estudios médicos detectaran una imagen nodular en el cerebro. Tras completar las evaluaciones previas correspondientes, el equipo médico avanzó con el procedimiento quirúrgico, que se desarrolló sin complicaciones.

Durante las primeras horas posteriores a la cirugía, los reportes indicaron que la recuperación de Mariano Chihade evolucionaba de acuerdo con lo previsto por los especialistas. Esa información fue ratificada posteriormente por el entorno cercano del productor, que mantuvo comunicación sobre el cuadro de salud y los pasos a seguir durante la internación.

Mariano Chihade y Mariana Fabbiani

Uno de los datos más destacados de las últimas actualizaciones tiene que ver con la respuesta favorable que mostró el fundador de Mandarina en el período posoperatorio. La evolución permitió que los médicos avanzaran con una nueva etapa dentro de su recuperación, algo que quedó reflejado en el más reciente parte difundido por su entorno.

Evolución favorable y un nuevo paso en la recuperación de Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani

De acuerdo con el comunicado oficial conocido este viernes, Mariano Chihade será trasladado a una habitación común, aunque continuará bajo cuidados intensivos y monitoreo médico. La decisión fue tomada a partir de la evolución positiva que viene presentando desde la cirugía, según explicaron desde su entorno.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

La actualización también señaló que el productor permanece internado en el Instituto Fleni mientras continúa el seguimiento correspondiente. Además, se informó que sigue acompañado por su familia durante todo el proceso de recuperación, algo que se mantiene desde el momento en que finalizó la intervención quirúrgica.

En paralelo, trascendió que Mariana Fabbiani continúa cerca de su esposo durante esta etapa. Desde el entorno familiar destacaron que la conductora estuvo presente desde el inicio de la internación y acompañó de manera constante el proceso posterior a la operación. Por el momento, no se informó una fecha estimada de alta médica ni se comunicaron nuevos detalles sobre los próximos pasos del tratamiento.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Mariano Chihade, el esposo de Mariana Fabbiani, continúa transitando una etapa de recuperación bajo seguimiento médico mientras permanece internado. Las últimas actualizaciones difundidas sobre su situación indicaron avances acordes a lo previsto por los especialistas, un dato que permitió avanzar hacia una nueva instancia dentro de su permanencia en el centro de salud.