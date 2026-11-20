Nacho Figueras sorprendió en las redes sociales con una foto inédita junto a Delfina Blaquier y una declaración de amor para celebrar su cumpleaños. El polista eligió una dulce imagen, en la que se los ve muy juntos, y la acompañó con una frase que resume el vínculo que mantienen desde hace más de dos décadas.

Nacho Figueras y Delfina Blaquier

Nacho Figueras celebró el cumpleaños de Delfina Blaquier con una foto íntima y un tierno mensaje

Nacho Figueras tuvo un romántico gesto con Delfina Blaquier en las redes sociales. El polista publicó una foto inédita y acompañó la imagen con una dedicatoria especial para celebrar el cumpleaños de su esposa.

“Happy birthday, my love. Everything is better with you next to me”, escribió el deportista junto a un corazón rojo. La frase, que en español significa “Feliz cumpleaños, mi amor. Todo es mejor cuando estás a mi lado”, funcionó como una declaración de amor y despertó las reacciones de sus seguidores, que no dudaron en sumar sus gestos de cariño.

El dulce mensaje de Nacho Figueras para Delfina Blaquier por su cumpleaños

La publicación refleja el vínculo que el deportista y la modelo construyeron a lo largo de más de dos décadas. Lejos de los romances pasajeros, la pareja logró consolidar una relación que atravesó viajes, competencias internacionales y distintos proyectos profesionales, siempre con la familia como uno de sus principales pilares.

La historia de amor de Nacho Figueras y Delfina Blaquier: más de dos décadas juntos, cuatro hijos y una pasión compartida por el polo

La historia de amor comenzó en 1997, en el Campo Argentino de Polo de Palermo. Por entonces, Delfina Blaquier tenía 17 años y Nacho Figueras, 20. Ambos compartían su cercanía con el mundo del polo y coincidieron durante el Abierto Argentino. Según contó la pareja en distintas oportunidades, un cruce de miradas fue suficiente para despertar el interés mutuo.

La familia de Nacho Figueras y Delfina Blaquier

Esa misma noche lograron conocerse en un bar del predio y, poco después, tuvieron su primera cita. El plan fue sencillo: compartieron un helado y caminaron por el Rosedal de Palermo mientras conversaban sobre sus proyectos y sueños.

Con el paso de los años, el noviazgo se transformó en un proyecto de vida en común. La pareja festejó su casamiento en la estancia familiar de Delfina, La Concepción, en General Rodríguez, con una ceremonia religiosa en la capilla del lugar y una celebración de impronta campestre.

Delfina Blaquier y Nacho Figueras juunto a sus cuatro hijos

Juntos formaron una familia con cuatro hijos: Hilario, Aurora, Artemio y Alba, quienes también crecieron vinculados al universo ecuestre y al polo. Entre competencias, viajes y compromisos internacionales, Figueras y Blaquier lograron mantener una vida familiar que suelen compartir a través de algunas postales en sus redes sociales.

Esta vez, el polista eligió una imagen de los dos y unas pocas palabras para expresar lo que siente por su compañera de vida. Una dedicatoria breve, pero contundente, que volvió a poner en primer plano una historia de amor que lleva casi tres décadas.