Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casaron en Mónaco: todas las fotos

Charles Leclerc (28), piloto de Fórmula 1 de la escudería Ferrari, se casó este sábado 28 en la ciudad donde reside, Mónaco, con la francesa Alexandra Saint Mleux (23), una It Girl de raíces franco-mexicanas que cursó sus estudios de Historia del Ar te en L’Ecole du Louvre.

“Un día que recordaremos por siempre”, expresó el piloto en sus redes

La pareja se casó en la icónica Villa La Vigie, la antigua residencia del recordado Karl Lagerfeld, con imponentes vistas al Mediterráneo.

El look de los novios

Alexandra Saint Mleux deslumbró con su vestido de color marfil con escote corazón y encaje borda do en pedrería fina de la casa Paolo Sebastian, muy femenino y romántico.

Charles Leclerc eligió un traje beige de doble botonadura que combinó a la perfección con el vestido marfil de su mujer, quien a partir de la boda pasó a llamarse Alexandra Leclerc en su cuenta de Instagram.

Leo, la mascota de la pareja fue otro de los protagonistas.

Quien volvió a tener un protagonismo vital es la mascota de la pareja, Leo, un Dachshund de pelo largo que adoptaron en el año 2024. Fue este simpático y cariñoso perrito salchicha quien ayudó a Charles con su propuesta de matrimonio, cuando lució un elegante collar con forma de corbata de moño que llevaba colgada la leyenda “¡Papá se quiere casar contigo!”

Los recién casados confirmaron que habrá un capítulo dos más adelante con ceremonia religiosa y fiesta.

"La primera parte ya está hecha y la segunda será el año que viene con todos nuestros seres queridos”, consignó el piloto en sus redes.

La boda fue una combinación perfecta entre la discreción que propagan ambas familias y el tradicional glamour que envuelve a todo lo que tenga que ver con Ferrari.

La pareja partió en una Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, una joya valuada en unos 30 millones de euros.

Elegancia, refinamiento y sofisticación, tres palabras suficientes para describir lo que fue una celebración soñada, con la que Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux festejaron este especial momento.