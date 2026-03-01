El vestido asimétrico de Cande Ruggeri para su boda: diseñado por Joti Harriague y con impronta minimal chic

En su casamiento por civil con Nicolás Maccari, Cande Ruggeri apostó por un look nupcial moderno, sofisticado y con fuerte impronta fashionista. Lejos del clásico vestido largo tradicional, eligió un diseño mini de líneas depuradas que combinó sensualidad, elegancia y un guiño contemporáneo.

El impactante look de Cande Ruggeri para su boda con Nicolás Maccari

El vestido de novia de Cande Ruggeri fue especialmente diseñado por Joti Harriague, quien creó una pieza strapless de silueta ajustada con drapeados estratégicos que realzaban la figura. El detalle protagonista fue la sobrefalda desmontable con caída lateral y pequeña cola, que aportó dramatismo y movimiento al conjunto.

El vestido asimétrico que eligió Cande Ruggeri para su boda (Foto: Samuel Ganem)

De frente, el diseño se lucía corto y audaz; de perfil y en movimiento, la tela fluida generaba un efecto etéreo que equilibraba modernidad y romanticismo. La elección del blanco puro reforzó la estética minimalista, mientras que la estructura del corset marcaba el torso con delicadeza y sofisticación.

Para acompañar el vestido, la influencer optó por stilettos blancos de Ricky Sarkany, de punta fina y pulsera al tobillo, un modelo clásico y elegante que estilizó aún más su figura y mantuvo la armonía monocromática del estilismo. Las joyas fueron de Pandora: piezas delicadas y luminosas que sumaron brillo sin sobrecargar el conjunto. Eligió un collar fino al cuello y aros sutiles, reforzando la idea de un look limpio y chic.

El mini ramo estuvo compuesto por flores de calas blancas, una elección moderna y minimalista que dialogó perfectamente con la arquitectura del vestido. Pequeño y sofisticado, fue el complemento ideal para una novia contemporánea.

El beauty look: natural, pulido y luminoso

En cuanto al maquillaje, Candela Ruggeri llevó un beauty look fresco y radiante. La piel se vio luminosa, con acabado glow, rubor suave en tonos durazno y un delineado sutil que resaltó la mirada. Los labios, en un nude rosado, mantuvieron la armonía natural del conjunto.

El sofisticado beauty look de Cande Ruggeri (Foto: Samuel Ganem)

El peinado fue un recogido bajo pulido con raya lateral y mechones suavemente sueltos que enmarcaban el rostro, logrando un equilibrio entre elegancia clásica y aire relajado. Una elección perfecta para un civil: sofisticada, pero sin rigidez.

Nicolás Maccari también apostó al minimalismo

En sintonía con la estética moderna de la novia, Nicolás Maccari lució un traje en tono beige claro firmado por Mancini. La elección del lino o tejido liviano aportó frescura y naturalidad, ideal para una celebración diurna. Combinó el conjunto con camisa blanca sin corbata y un boutonnière de cala blanca, guiño romántico que combinó con el ramo de la modelo.

Cande Ruggeri y Nicolás Maccari (Foto: Samuel Ganem)

Así, la pareja construyó una imagen armónica y elegante, donde cada detalle estuvo pensado para lograr un civil con identidad propia: moderno, minimalista y absolutamente chic.