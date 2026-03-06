Natalia Oreiro cautivó a sus millones de seguidores con un radical cambio de look. La artista le puso pausa a su agenda laboral para visitar a su estilista de confianza y renovar el aspecto de su cabellera. El resultado sorprendió y conquistó a sus fanáticos de todas partes del mundo.

Natalia Oreiro deslumbró con una tendencia beauty

Natalia Oreiro volvió a sorprender a sus seguidores con un cambio de look, que no pasó desapercibido. La cantante decidió renovar su imagen y apostar por un estilo audaz que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Si bien hace un tiempo ya se había despedido de su clásico pelo largo que caracterizó a sus looks durante los inicios de los años 2000, en esta ocasión decidió ir un paso más allá.

Fiel a su estilo audaz, la actriz uruguaya no dudó en potenciar su cabello corto con una tendencia beauty: reflejos en tonos anaranjados que iluminan su melena. Mediante un breve video que subió a sus historias de Instagram, donde la siguen casi dos millones de personas, Natalia Oreiro se mostró feliz junto a su peluquero.

Aún con el pelo húmedo y moviendo su cabeza, Natalia Oreiro dejó en claro con su posteo que quedó súper conforme con el resultado. Sin dudas, su nuevo estilo combina un corte corto, moderno y descontracturado con destellos de color que aportan personalidad. Al tener una base castaña oscura, los reflejos anaranjados se integran de manera sutil al cabello, generando un efecto cálido que resalta los rasgos de su rostro.

Babylights cobrizas: la apuesta de Natalia Oreiro para elevar su apariencia

La elección de Natalia Oreiro no fue al azar ya que este tipo de tonalidades cobrizas y anaranjadas se convirtió en una de las tendencias más fuertes en materia de coloración. Su objetivo es aportar luminosidad al pelo con matices cálidos que recuerdan a los tonos del cobre, el durazno o incluso el fuego, logrando un resultado vibrante pero elegante.

Natalia Oreiro

Además, estos reflejos tienen la ventaja de adaptarse a distintos estilos y largos de cabello, ya que pueden aplicarse de manera suave para un efecto natural o más intenso para quienes buscan un cambio más llamativo. En el caso de Natalia Oreiro, la artista buscaba elevar su apariencia. En sus últimas publicaciones, ya se muestra con esta técnica también conocida como babylights cobrizas y cosecha un mar de halagos por parte de los usuarios.

Natalia Oreiro

Su beauty look estuvo acompañado de un particular atuendo colorido: camisa amarilla semiabierta con solapa blanca y falda estampada tiro alto. Esta prenda se destaca por su diseño botánico en colores naranja, amarillo, rojo, verde y dorado. Asimismo, su pronunciado tajo que deja ver una de sus piernas le aporta un aire sensual al conjunto.

Su vestimenta fashionista y cambio de look súper trendy generaron revuelo en Instagram y cosecharon cientos de elogios. "Qué linda Nati", "Combinación perfecta", "Bella", "Hermosa", fueron algunos de los tantos mensajes que los internautas dejaron en su reciente posteo.

De esta manera, Natalia Oreiro apostó a un radical cambio de look y volvió a demostrar su versatilidad a la hora de jugar con su imagen. Con esta imagen renovada, moderna y llena de personalidad, la actriz se suma a una tendencia que promete seguir pisando fuerte en las próximas temporadas.