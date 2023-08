Charlotte Caniggia fue confirmada como participante del Bailando 2023, el reality de Marcelo Tinelli por la pantalla de América TVI que estará comenzando a finales de agosto. Ahora, se está preparando para el comienzo del certamen y ensayando para estar lo más lista posible para salir a bailar a la pista con el más exigente jurado. Por eso, la fueron a buscar en Intrusos y también habló de su vínculo con Claudio Paul Caniggia.

Es sabido que en la familia Caniggia está pasando de todo. Luego de las denuncias por parte de Mariana Nannis, la paz familiar terminó de romperse, aunque ya venía pendiendo de un hilo. En varias oportunidades, Alex y Charlotte Caniggia han hablado sobre su mala relación con Claudio Paul Caniggia y su madre. De hecho, el mediático aseguró que su padre no lo llamó cuando se enteró que Melody Luz estaba embarazada.

Charlotte Caniggia

Con respecto a su vuelta al Bailando 2023, Charlotte Caniggia reconoció que está realmente nerviosa, aunque está contenta por el equipo que le tocó. "Mi bailarín es Jesus, es cubano y es divino. Tengo un gran equipo y estoy muy nerviosa ahora mismo. Estoy practicando", comentó.

Flor De La V trajo a colación el nacimiento de Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz. "Sos tía", le dijo. Entonces, Charlotte Caniggia respondió: "¡Soy tía! Estoy muy feliz. La vi y hoy voy a verla un ratito. Le compre muchos regalos. Ojala me elijan como madrina, me encantaría".

En medio de esta charla, Karina Iavícoli le tiró un pequeño dardo que a Charlotte Caniggia no le cayó nada bien. "Hay que ser responsable para ser madrina". Rápidamente, retrucó: "Yo soy muy responsable querida, hablá por vos".

Charlotte Caniggia confirmada para el Bailando 2023

Por supuesto que cayó la pregunta acerca de si quiere tener hijos o no, y Charlotte Caniggia reconoció con mucha sinceridad que quiere tenerlos. "Todavía no. Estoy en pareja, pero algún día si me gustaría tener familia. Casarme... es como lindo", expresó.

Charlotte Caniggia rompió el silencio sobre el conflicto de Claudio Paul Caniggia

Luego de romper el hielo, Guido Záffora fue a la pregunta que todos querían hacerle y lanzó: "¿Hablaste con tu papá que llegó a la Argentina?". Entonces, Charlotte Caniggia confesó que no se comunicó con Claudio Paul Caniggia. "No, no hablé con él", contestó directa.

Entonces le preguntaron si estaría dispuesta a juntarse con él. "Sí, ¿por qué no? Es mi papá. Sí, siempre hay que sanar el vínculo familiar y estar bien con la familia", respondió Charlotte Caniggia intentando buscar la paz en su familia. "Yo soy como la oveja negra viste. Paz y amor", lanzó.

"Hay que tratar de que sane esto y estemos todos bien", cerró Charlotte Caniggia sobre el tenso momento de la familia Caniggia.

NL.