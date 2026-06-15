Chiche Gelblung contó cómo fue la oparación que le salvó la vida: "Sentía cómo se estaba abriendo la arteria"

Después de casi un mes en terapia intensiva en la Clínica Mater Dei, Chiche Gelblung recibió el alta médica y reapareció en público con una entrevista para su programa 70-20. En dicha nota, el periodista reveló detalles de su problema de salud, el difícil momento que vivió en el sanatorio y como le salvaron la vida.

Chiche Gelblung sacó a la luz el momento más complicado de su internación

Chiche Gelblung permaneció en el sanatorio durante 29 días, tras haber padecido una trombosis en el tobillo que le generó problemas severos cardiovasculares y derivó a la colocación de un stent.“El primer médico que me vio me dijo: ‘estás golpeando las puertas del cielo’. Pero yo no me sentía así. No tengo perdón por ese tipo, porque nadie le puede decir así a un paciente. En todo caso que diga estás jorobado", contó el periodista en 70-20.

Chiche Gelblung//Instagram

En este contexto, el comunicador recordó la complejidad del momento de su internación y manifestó: “Se produjo una cosa insólita. Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular que estaba tratando de salvar el pie y el traumatólogo que quería amputar el pie. Estaba decidiendo si iba a ser abajo de la rodilla o arriba de la rodilla. ¡Ya era la pierna!”. En ese momento, el periodista fue consciente de su cuadro y expresó cuál fue su determinación: “Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie lo perdía. Yo le dije a mi mujer dos días que si era el precio lo perdía”.

Chiche Gelblung//Instagram

Chiche Gelblung le dio batalla a su problema de salud

Fiel a su estilo, Chiche Gelblung expuso públicamente al traumatólogo de la clínica por su decisión en ese momento y subrayó su deseo de seguir adelante. “Sentí que querían matarme, El Tema no era que perdiera el pie sino la vida. Mi reacción fue decir ‘yo no estoy golpeando la puerta del cielo’”, contó el periodista en el ciclo de Canal 9.

Asimismo, el comunicador indicó su deseo de no tirar la toalla y el rol importante que tuvo el cirujano vascular del Mater Dei.” Yo estaba dispuesto a dar batalla porque encontré un médico maravilloso. Ese es el cirujano vascular que me hizo la operación, que iba peleando en simultáneo con un traumatólogo”, dijo el famoso. En este contexto, el periodista dio detalles de su intervención quirúrgica y precisó: “La operación se hizo con sedación, yo tenía conciencia de lo que estaba pasando, Y yo sentía que yo le estaba ganando la batalla. Sentía cómo se estaba abriendo la artería”.

Chiche Gelblung//Instagram

Actualmente, Chiche Gelblung dejó atrás los momentos complicados y está transitando el camino a la recuperación para volver a los medios de comunicación. La noticia de su estado ha sido celebrada por su colegas y público, quienes todas estas semanas estuvieron muy preocupados por su salud.