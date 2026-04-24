Chiche Gelblung fue internado y preocupa su salud: los detalles

Chiche Gelblung fue internado y preocupa su salud en un episodio que lo llevó a recibir atención médica y someterse a un procedimiento. El periodista vivió una complicada situación que lo llevó a estar ingresado por varios días.

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung luego de que fuera internado

En los últimos días, la preocupación por la salud de Chiche Gelblung se incrementó luego de que fuera internado para recibir atención y una intervención médica para mejorar su condición. Luego del duro momento, el periodista compartió cómo atravesó este proceso y trató de llevar tranquilidad a todos sus seguidores.

Chiche Gelblung

El propio conductor explicó que atravesó un cuadro que requirió atención médica y que, tras los estudios realizados, se decidió intervenirlo para mejorar su circulación. En el programa de LAM (América), el comunicador dio una nota donde se refirió a su salud. “Estaba medio flojito”, reconoció.

Durante el móvil, Chiche Gelblung buscó despejar las dudas que lo rodean desde que se conoció su internación. “Estoy muy bien. Estuve dos, tres días internado. Estaba medio flojito, pero ya está, se superó”, continuó. Además, comentó que no sufrió un ataque al corazón, como se rumoreó en los últimos días.

“No, un infarto no. Si fuera eso, no estaría acá”, agregó. Por otro lado, al detallar por qué fue ingresado, fue escueto pero preciso, destacando que se debió a que estaba muy cansado. “Sentí mucho cansancio, pero ya está. Me dieron el alta y me vine a trabajar, no tengo más que hacer", agregó el periodista durante la entrevista.

Los detalles de la salud de Chiche Gelblung que preocuparon a su entorno

Mientras hablaba con el móvil de LAM, Chiche Gelblung destacó que ya se encuentra mejor y contó que ya volvió al trabajo. "Siempre hay que intentar trabajar lo menos posible, pero vengo igual. Ahora solo estoy afónico”, explicó. Luego de la entrevista, Pilar Smith, panelista del programa, detalló la información que a ella le llegó sobre la salud del periodista.

Según explicó, el comunicador fue ingresado el pasado lunes 20 de abril al Sanatorio Los Arcos por descompensarse por un problema en su circulación. "Le pusieron dos stent en la pierna y los médicos le dijeron que haga reposo, pero él no lo cumplió", continuó. Además, agregó que, a pesar de que le dijeron que él debía guardar reposo, él prefirió volver a trabajar.

Chiche Gelblung

La internación del comunicador generó preocupación en su entorno y entre sus seguidores, pero sus propias palabras aportaron tranquilidad al confirmar que la situación está controlada y que se encuentra mucho mejor. Por su parte, los dichos de Pilar Smith dejaron ver la gravedad de la intervención que le hicieron al presentador.

Chiche Gelblung fue internado y preocupa su salud en un episodio que requirió estudios y una intervención médica para mejorar su condición. Tras permanecer más de tres días internado, el periodista recibió el alta y, en vez de descansar, ya retomó su rutina en la radio y en su programa de televisión.

VDV