Qué se sabe de la salud de Chiche Gelblung: las novedades tras su internación

Chiche Gelblung se encuentra internado en la Clínica Los Arcos, tras experimentar una descompensación en su domicilio que requirió atención médica urgente. Aunque desde su entorno aseguran que el comunicador está estable, despierto y responde de manera favorable a los tratamientos, su cuadro clínico continúa siendo considerado delicado y bajo constante monitoreo en terapia intensiva.

Preocupación por Chiche Gelblung

Las autoridades médicas informaron que, tras los estudios realizados a Chiche Gelblung, se le detectó una trombosis (formación de un coágulo de sangre dentro de una vena o arteria) en uno de sus tobillos, una condición que generó complicaciones en su sistema cardiovascular. Para tratar esta situación, se le realizó la colocación de un nuevo stent, sumándose a los dos que ya le habían sido implantados en abril pasado como parte de su tratamiento previo.

Chiche Gelblung//Archivo

A pesar de los avances en su recuperación, el equipo médico mantiene un pronóstico reservado, y Gelblung permanece en observación para evitar posibles complicaciones. La familia y sus allegados expresaron optimismo, aunque reconocen que la situación aún requiere cuidados intensivos, con la esperanza de que pueda superar esta etapa de su salud.

El peor diagnóstico para Chiche Gelblung

En La Mañana con Moria, Dr. Capuya se refirió al comunicador señalando que tiene un carácter muy intenso y una fuerte dedicación a su trabajo. "Chiche tiene 82 años, es un adicto al trabajo. Yo lo conozco bastante. Es un mal paciente", comentó, explicando que su resistencia a seguir las indicaciones médicas ha dificultado su recuperación y agregó: "Es una persona que pone sus reglas y escucha poco la voz de los médicos. Él dice: ‘Los médicos siempre me dicen que tengo que estar en reposo y yo tengo que ir a trabajar’”.

Chiche Gelblung//Instagram

El profesional también detalló que el periodista viene enfrentando problemas de salud desde hace tiempo. En abril pasado, sufrió un episodio de claudicación, que se manifestó en dificultades para caminar. Como parte del tratamiento, se le colocaron dos stents en las piernas para mejorar la circulación, y se sabe que además padece una enfermedad arterial que afecta varias partes de su organismo, no solo las arterias coronarias. “No solamente afecta a las coronarias, sino a todas las arterias”, afirmó Capuya.

Chiche Gelblung//Instagram

En las últimas semanas, la condición del conductor se agravó y fue necesario su ingreso en terapia intensiva en la Clínica Los Arcos. El médico explicó que la descompensación ocurrió cuando los parámetros de salud de Gelblung salieron de los rangos normales, lo que obligó a su hospitalización. “Cuando tus parámetros salen del rango normal y la persona necesita hospitalización, eso es descompensarse”, indicó el especialista, dejando en evidencia la gravedad del cuadro. Además, la caída que sufrió semanas atrás, cuando se golpeó en el arco superciliar izquierdo, complicó aún más su situación debido a los anticoagulantes que estaba tomando. "Se cae, hace un hematoma y ahí viene la sábana corta: o le saco la anticoagulación o hace un hematoma. Eso es complicado”, expuso el doctor.

Por último, Capuya señaló que el estado de Chiche Gelblung aún requiere de constantes estudios y observación médica. Aunque mantiene la lucidez, enfrenta también un problema urológico que, según indicó, es de evolución a largo plazo. “Está lúcido”, afirmó, pero remarcó que su cuadro es complejo y que la familia sigue acompañando en todo momento. La situación genera incertidumbre y esperanza de una recuperación que será, sin duda, lenta y difícil.