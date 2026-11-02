La China Ansa se sinceró sobre el crecimiento de su hija, India: “No hay un solo día que no te extrañe”

En medio de la polémica que protagonizó con Santiago Maratea durante la grabación de PH, Podemos Hablar (Telefe), la China Ansa compartió un momento de su intimidad familiar. La periodista se expresó sobre el crecimiento de su hija India, de 3 años, y el vínculo que construyó con ella desde su nacimiento.

La China Ansa

A través de sus redes sociales, la conductora dejó de lado las repercusiones del enfrentamiento televisivo para dedicarle unas palabras a la pequeña. En su publicación, hizo referencia a la velocidad con la que transcurre la infancia y a los sentimientos que le despierta verla crecer, en una reflexión atravesada por el amor y la experiencia de ser mamá.

La emotiva dedicatoria de la China Ansa a su hija India

La China Ansa abrió su corazón con un mensaje en el que expresó cuánto extraña a su hija y cómo ese sentimiento se profundiza a medida que pasan los días: "No hay un solo día que no te extrañe y que no te ame un poquito más", escribió. Además, se refirió al crecimiento de India y al deseo de detener el tiempo para disfrutarla durante un poco más de tiempo en su infancia: "Estás tan grande, creciendo tan rápido, y yo quisiera detener el tiempo para disfrutarte chiquita un ratito más".

La periodista también destacó la manera en que la maternidad la transformó y los aprendizajes que encuentra en su hija: "Sin darte cuenta, me enseñás todos los días a ser una mejor mamá, a tener más paciencia, a amar más fuerte y a descubrir cosas de mí que ni siquiera sabía que existían", expresó. Hacia el final, reafirmó el amor que siente por India con una frase que sintetizó el sentido de su publicación: "Qué suerte la mía de ser tu mamá. Te amo con todo mi corazón, mi India. Siempre vas a ser mi chiquitita, por más grande que te pongas".

La reflexión de la China Ansa sobre la maternidad y el crecimiento de India

Uno de los aspectos que destacó en la dedicatoria fue la mirada de la China Ansa sobre el crecimiento compartido entre madre e hija. Lejos de referirse únicamente a los cambios que atraviesa India durante su infancia, la periodista también hizo hincapié en cómo esa etapa la lleva a descubrir nuevas facetas de sí misma. En ese sentido, reconoció que, aunque es su hija quien está creciendo, siente que ambas atraviesan un proceso de aprendizaje conjunto.

China Ansa y su familia

"Gracias por enseñarme tanto con tu amor, tus abrazos y esa manera tan hermosa que tenés de ver la vida", escribió la conductora. Sus palabras reflejaron una forma de entender la maternidad en la que el vínculo se construye día a día, a través de las experiencias compartidas y de las pequeñas enseñanzas que surgen de la relación.

Qué pasó entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH

La publicación de la periodista se dio luego del fuerte enfrentamiento que protagonizó con Santiago Maratea durante la grabación de PH, Podemos Hablar. El conflicto comenzó en el segmento "Frente a frente", cuando la China Ansa le preguntó al influencer qué se recriminaría a sí mismo si se pusiera en el lugar de una persona que había donado dinero a sus colectas solidarias. Ante la respuesta de Maratea, quien sostuvo que los objetivos de sus campañas se habían cumplido, la conductora insistió y mencionó el caso del refugio de perros.

Santiago Maratea

La discusión escaló hasta el punto de que Andy Kusnetzoff decidió interrumpir la grabación durante aproximadamente 20 minutos. En medio del enfrentamiento, la China Ansa le pidió disculpas a Maratea y aclaró que no había tenido intención de acusarlo ni de cuestionar su labor solidaria. Días después, ambos volvieron a referirse a lo sucedido y el influencer compartió una foto junto a la periodista en sus historias, acompañada por un corazón rojo, en un gesto que fue interpretado como una señal de distensión tras la polémica.