La China Ansa mostró lo grande que está su hijo Rafael, de un año: “Llegaste para enseñarnos que el amor no se divide, se multiplica”

Este martes 21 de octubre es una fecha especial para la China Ansa y Diego Mendoza: su hijo Rafael cumple un año. Para celebrar esta primera vuelta al sol, la periodista compartió una serie de fotografías del pequeño y le dedicó un mensaje en el que expresó la felicidad que trajo su llegada a la familia. A través de sus palabras, también dejó ver cuánto creció durante estos doce meses y la alegría que representa para sus seres queridos.

Rafael, el hijo de la China Ansa cumplió su primer añito

Rafael nació el 21 de octubre de 2025 y se convirtió en el segundo hijo de la pareja y su primer varón. Su llegada también marcó un momento especial para India, la primogénita de la familia, que pasó a ocupar el lugar de hermana mayor. Un año después, la periodista eligió recordar aquella nueva etapa con una dedicatoria que puso el foco en el amor familiar y en la personalidad de su hijo.

El tierno mensaje de la China Ansa por el primer cumpleaños de Rafael

“Feliz primer añito, Rafa. Amor de nuestras vidas. Llegaste para enseñarnos que el amor no se divide, se multiplica”, escribió la China Ansa al comenzar su publicación. Con esa frase, resumió lo que significó la llegada de su hijo y el lugar que ocupa en la familia. La dedicatoria estuvo acompañada por imágenes que permitieron ver cuánto creció Rafael durante su primer año de vida.

Rafael, el segundo hijo de la China Ansa

En el mensaje, la conductora también describió algunas de las características que más disfruta de su hijo y la felicidad que transmite en el día a día: “Sos un nene tan feliz, tan alegre, tan bueno y tan tranquilo. Tenés una luz hermosa, una sonrisa que nos puede cambiar cualquier día y una forma de ser que nos llena el alma”, expresó.

La especial relación de Rafael con su hermana India

Uno de los aspectos que más destacó la China Ansa en su dedicatoria fue el vínculo que Rafael construyó con India. La periodista se detuvo en la manera en que su hija mayor acompaña al pequeño y en los gestos de cariño que comparten mientras crecen juntos: “Y qué lindo es verte con tu hermana. Ver cómo India te ama, te busca, te cuida y está pendiente de vos”, escribió.

La China Ansa también se refirió a la forma en que Rafael sigue a su hermana y a la complicidad que comenzó a crecer entre ambos, incluso cuando todavía son pequeños: “No hay nada más hermoso para nosotros que verlos crecer juntos”, expresó al describir esa relación. Hacia el final de su publicación, la concursante de MasterChef Celebrity (Telefe) cerró el mensaje con una declaración de amor en nombre de toda la familia: “Te amamos con todo nuestro corazón. Mamá, papá, India”. Así, el primer cumpleaños de Rafael se convirtió en una oportunidad para celebrar no solo su crecimiento, sino también el vínculo que une a los cuatro.