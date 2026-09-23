El grave accidente que sufrió Diego Mendoza, el padre de los hijos de la China Ansa: cinco operaciones y al borde de una amputación

Diego Mendoza, el esposo de la China Ansa tenía apenas 23 años cuando su vida cambió por completo durante un viaje con el plantel de Huracán. El 9 de febrero de 2016, el delantero había sido protagonista de una noche inolvidable en Venezuela: convirtió sobre el final el gol que le dio al Globo la clasificación ante Caracas por la Copa Libertadores. Sin embargo, horas después, mientras el equipo se dirigía hacia el aeropuerto de Maiquetía, el micro sufrió un accidente y volcó. El deportista quedó atrapado y sufrió una grave lesión en el pie derecho.

Diego Mendoza sufrió un grave accidente tras disputar un partido en Venezuela

Aquel episodio, ocurrido hace más de diez años, no solo puso en riesgo su carrera deportiva, sino también algo tan básico como volver a caminar con normalidad. Al llegar al hospital en Venezuela, los médicos incluso plantearon la posibilidad de amputarle el pie. El futbolista se negó y pidió que, si finalmente era necesario hacerlo, fuera en Argentina. Finalmente pudo conservarlo, pero tuvo que atravesar cinco operaciones y una extensa recuperación antes de volver a pisar una cancha.

El accidente que cambió la vida de Diego Mendoza

El accidente ocurrió después de una jornada que había comenzado de la mejor manera para Diego Mendoza. El delantero había ingresado durante el partido frente a Caracas y, en tiempo de descuento, convirtió el gol que selló la clasificación de Huracán a la fase de grupos de la Libertadores. Lo que siguió, sin embargo, quedó grabado en su historia por razones completamente diferentes.

La lesión cambió por completo la vida de Diego Mendoza

El micro que trasladaba al plantel sufrió una falla y terminó volcando en una pendiente. Mendoza estaba sentado cerca de una ventanilla y el vehículo cayó hacia ese lado. En medio del impacto, sintió que el pie quedaba atrapado y, al intentar liberarlo, sufrió una lesión gravísima. El delantero fue uno de los jugadores que tuvo que permanecer en Venezuela por la gravedad de sus heridas antes de regresar a la Argentina en un avión sanitario.

La complicada situación de Diego Mendoza: cinco operaciones y una recuperación que parecía imposible

Ya en la Argentina comenzó una etapa completamente diferente. Diego Mendoza debió atravesar cinco intervenciones quirúrgicas y una rehabilitación que se extendió durante meses. Entre los procedimientos se utilizaron tratamientos para combatir las bacterias que habían quedado en la zona afectada y evitar que la infección avanzara. Durante los primeros meses, su vida cotidiana quedó reducida prácticamente a la recuperación.

Diego Mendoza tuvo que pasar por cinco operaciones

Estuvo alrededor de tres meses sin poder caminar y tuvo que acostumbrarse nuevamente a cuestiones tan simples como ponerse una zapatilla, vendarse el pie y comenzar a apoyar de manera progresiva. Sin embargo, contra los pronósticos iniciales, el deportista consiguió volver a jugar. Cerca de un año después del accidente volvió a disputar un partido y posteriormente continuó su carrera en distintos equipos, entre ellos Huracán, Belgrano e Ibiza.

La depresión que atravesó Diego Mendoza después del accidente

La recuperación física fue apenas una parte del proceso. Diego Mendoza también tuvo que enfrentar el impacto emocional de lo que había ocurrido. Después de los primeros meses, cuando comenzó a tomar conciencia de todo lo que había atravesado y de la posibilidad de haber perdido definitivamente el fútbol, cayó en una fuerte depresión. El propio exfutbolista contó que durante ese período no tenía ganas de ver a nadie y que llegó a atravesar momentos en los que recurría a pastillas y alcohol.

Diego Mendoza tuvo que atravesar momentos complicados tras el accidente

También reconoció que necesitó pedir ayuda a las personas más cercanas para poder salir de esa situación. Con el tiempo, consiguió volver a entrenar y competir, pero los dolores permanecieron. Mendoza explicó que después del accidente se había prometido que, si volvía a jugar, lo haría solamente mientras pudiera disfrutarlo.

El retiro y una nueva vida junto a la China Ansa

Los problemas físicos terminaron condicionando los últimos años de su carrera. Después de su paso por Huracán, Diego Mendoza intentó continuar en Europa y volvió a probarse en Ibiza. Sin embargo, los dolores eran cada vez más difíciles de soportar y el fútbol había dejado de ser una actividad que disfrutaba. En 2022, a los 30 años, decidió retirarse definitivamente.

China Ansa y Diego Mendoza con sus hijos India y Rafael

Hoy, aquella historia forma parte de un pasado que quedó muy lejos de su presente familiar. Durante la pandemia, en 2020, Diego Mendoza comenzó su relación con la periodista Josefina “China” Ansa y, con el paso del tiempo, ambos formaron una familia. Primero llegó India y luego Rafael, con quien se convirtieron en padres por segunda vez en 2025. El fútbol volvió durante un tiempo, pero las secuelas físicas y emocionales finalmente lo llevaron a dejarlo. Su vida, sin embargo, continuó lejos de las canchas y con una nueva prioridad, disfrutar de su familia y de todo aquello que durante años había quedado relegado por su carrera deportiva.