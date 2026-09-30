“Yo creí que estaba eligiendo al mejor para mí”: La China Ansa sorprendió con un romántico mensaje de cumpleaños para su novio Diego Mendoza

La China Ansa sorprendió a su pareja Diego Mendoza en el día de su cumpleaños con una emotiva publicación en redes sociales en la que repasó distintos momentos de su historia de amor a través de fotos y videos. Además, la conductora acompañó el posteo con un romántico mensaje.

La China Ansa compartió un álbum inédito de fotos y videos junto a Diego Mendosa en su cumpleaños

La China Ansa celebró el cumpleaños de Diego Mendoza con un carrete de imágenes en su cuenta de Instagram que muestra los distintos recuerdos de los años en pareja, salidas compartidas, viajes y escenas de la vida cotidiana. Además, entre las postales, también aparecieron sus hijos India y Rafi en diferentes momentos familiares.

La China Ansa y Diego Mendoza//Instagram

En el extenso mensaje que publicó para saludar a su pareja por su cumpleaños, Ansa hizo hincapié en la importancia que Mendoza tiene para ella y para sus hijos. “Yo creí que estaba eligiendo al mejor para mí…y con el tiempo entendí que también estaba eligiendo al mejor para mis hijos. Qué suerte la mía”, comenzó el posteo de la conductora.

Diego Mendoza, la pareja de la China Ansa con su hija India//Instagram

También, la China destacó algunas de las características que más admira en él y la manera en que participa de los proyectos familiares. “Te admiro tanto…tu fuerza, tenacidad, la manera de enfrentar la vida y de nunca bajar los brazos. Pero, sobre todo, te admiro por cómo amás. Cómo amás a nuestros hijos, a nuestra familia y a nuestros sueños. Por cómo te comprometés con lo que queremos construir y por cómo todos los días buscás la manera de hacer nuestra vida un poquito mejor”.

La China Ansa y Diego Mendoza//Instagram

La periodista finalizó el mensaje destacando el buen momento que está viviendo junto a su pareja. “En tus ojos veo nuestra vida realizarse. Y no hay nada más lindo que eso”, expresó y agregó: “Feliz cumpleaños a mi compañero, cómplice, y amor. Que la vida siga encontrando lo mejor para nosotros. Te amo”.

Así nació el amor entre la China Ansa y Diego Mendoza

La historia de amor entre la China Ansa y Diego Mendoza comenzó en 2020, en plena pandemia de coronavirus. Por aquel entonces, Mendoza se encontraba viviendo en Ibiza y ella en Argentina. El vínculo surgió a partir de la intervención de un amigo que ambos tenían en común.

La China Ansa y Diego Mendoza//Instagram

La distancia no impidió que los dos jóvenes comenzaran a conocerse y durante ese período mantuvieron una relación virtual con conversaciones a través de mensajes y videollamadas, una dinámica que les permitió profundizar el lazo antes de poder encontrarse personalmente.

Con el paso del tiempo la relación se consolidó y tuvo un nuevo capítulo en 2023, durante el cumpleaños de la China Ansa, el exjugador le propuso casamiento en el patio de la casa de la conductora. India, que actualmente forma parte de las postales familiares que ambos comparten en redes sociales, todavía era bebé y dos años después nació Rafael.

Diego Mendoza besando la panza durante el embarazo de la China Ansa//Instagram

Desde entonces, la China Ansa y Diego Mendoza continúan mostrando distintos momentos de su vida familiar, entre viajes, celebraciones y escenas de la rutina junto a sus hijos. La publicación por el cumpleaños de Mendoza volvió a poner el foco en ese recorrido y en el presente que construyeron juntos.