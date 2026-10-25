Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza, festejó su primer año junto a Mickey: todas las fotos

El cumpleaños de Rafael, el hijo menor de Josefina "China" Ansa y el exfutbolista Diego Mendoza dejó postales inolvidables. Con una ambientación impecable bajo la temática de "El bosque de Rafi", el evento combinó la ternura de la naturaleza con la alegría de los clásicos personajes de Disney. En un clima relajado y de pura emoción, la pareja celebró este primer hito en la vida del pequeño junto a su círculo más íntimo de amigos y familiares.

La China Ansa, Diego Mendoza, India y Rafael en pleno festejo

China Ansa y Diego Mendoza: un festejo mágico rodeado de naturaleza y personajes de Disney

El salón se transformó por completo para recibir al cumpleañero y a todos sus invitados. La decoración destacó por tonos tierra, detalles de animales del bosque, hongos silvestres y una imponente mesa dulce repleta de golosinas personalizadas y una torta de varios pisos con coronación de ciervos y ositos.

La mesa dulce repleta de golosinas y una torta de varios pisos con ciervos y ositos.

La gran sorpresa de la jornada llegó de la mano de Mickey, Minnie y el Pato Donald, quienes aparecieron plenos de simpatía para saludar al pequeño y bailar con los chicos. Los personajes, vestidos con trajes especiales en tonos arena con detalles brillantes, posaron junto a la familia en varias oportunidades. Las risas de los niños y la complicidad de los adultos completaron una tarde donde la diversión ocupó el centro de la escena y cada invitado disfrutó de un recorrido visual único por los diferentes espacios ambientados especialmente para la ocasión.

El tierno look del cumpleañero y la felicidad de China Ansa y Diego Mendoza junto a India

Rafael lució impecable y muy canchero para su gran día con un conjunto compuesto por una camisa celeste clara, un pantalón oscuro chupín y un detalle que se robó todas las miradas: un moño negro que le aportó un toque súper elegante. Además, para completar el estilismo y garantizar su comodidad durante los juegos, sumó zapatitos blancos y un cárdigan azul abrigado para los momentos al aire libre.

"El bosque de Rafi" así fue la temática del cumpleaños del hijo de la China Ansa

Por su parte, la China Ansa optó por un estilo relajado pero moderno con un pantalón blanco amplio con detalles bordados y una camisa marrón abierta. Diego Mendoza eligió un conjunto en tonos tostados y verde militar que combinó a la perfección con la estética general del evento. India, la hermana mayor de tres años, disfrutó a pleno de cada rincón de la fiesta, lució un look fresco y alegre con jeans y remera tejida, y participó con mucha ternura en el momento de soplar las velitas junto a sus papás.

Los invitados famosos y momentos para el recuerdo

La tarde contó con la presencia de figuras del espectáculo que se sumaron a festejar con la familia en un ambiente de absoluta cordialidad. Eva Bargiela y Sol Pérez dijeron presente junto a sus pequeños hijos, Faustino y Marco, para compartir una jornada distendida de juegos, risas y charlas al sol. Aunque mantuvieron un perfil bajo y acompañaron desde un segundo plano, disfrutaron de cada instante del cumpleaños y se retrataron junto a la temática del bosque encantado.

El look del hijo de la China Ansa, Rafael: chupines, camisa y moño

Entre sorpresas, abrazos y flashes, el primer año de Rafael quedó guardado en el corazón de sus papás y en un álbum fotográfico repleto de momentos genuinos que reflejaron la felicidad de esta etapa de la China Ansa y Diego Mendoza.