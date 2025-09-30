La China Suárez se convirtió en el amuleto del Galatasaray de Turquía y en medio de la cancha lució un regalo muy especial. La actriz fue a alentar a Mauro Icardi y un detalle en su camiseta llamó la atención en las redes sociales.

La China Suárez alentó Mauro Icardi y un detalle en su camiseta llamó la atención

La China Suárez volvió a acaparar todas las miradas en Turquía. La actriz fue al estadio con Rufina Cabré para alentar a Mauro Icardi en el partido del Galatasaray contra el Liverpool por la UEFA Champions League y, una vez más, se robó la atención en las redes sociales. El motivo fue un detalle único en la camiseta que lució mientras recorría los pasillos del estadio.

La China Suárez

En un video que compartió en sus historias de Instagram, se la ve caminando con la camiseta del club turco personalizada especialmente para ella. El escudo, el número 9 y la inscripción “La China” aparecen bordados con brillos plateados, lo que le dio un toque de lujo y distinción a la remera. El detalle no pasó inadvertido entre sus seguidores, quienes resaltaron la exclusividad del regalo.

Además de mostrar el look deportivo con estilo glamoroso, la actriz también compartió imágenes de su hija Rufina en la cancha. La nena, fruto de su relación con Nicolás Cabré, disfrutó del partido en compañía de un grupo de amigos de Icardi, lo que dejó en evidencia la buena relación que mantiene con el círculo íntimo del futbolista.

El encuentro terminó con un ajustado triunfo del Galatasaray por 1 a 0 frente al poderoso equipo inglés. Una vez más, los hinchas y las redes no tardaron en remarcar la curiosa coincidencia: cada vez que la China Suárez dice presente en el estadio, el conjunto turco logra imponerse. Con humor, varios fanáticos ya la catalogaron como el verdadero “amuleto” de Mauro Icardi y del club, convencidos de que su presencia trae suerte.

La China Suárez y Rufina Cabré

De esta manera, la China Suárez no solo acompaña al delantero argentino en su carrera internacional, sino que también se convierte en protagonista dentro y fuera de la cancha más allá de los escándalos mediáticos.