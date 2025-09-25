El contundente gesto de Peter Lanzani contra la China Suárez

En medio del estreno de su nueva obra teatral El Emperador Gynt, Peter Lanzani estuvo en el programa de Mario Pergolini en Otro Día Perdido. Allí el dramaturgo habló de su presente actoral pero también habló de sus experiencias pasadas en el ambiente, sobre todo, en Casi Ángeles, donde inició su carrera como galán juvenil.

Este formato creado por Cris Morena lo llevó a consagrarse como artista internacional, ya que el formato fue vendido a diversos países, marcando un éxito rotundo a nivel global. Fue en este marco en el que recordó a sus excompañeros de elenco, aunque evitó referirse a Eugenia “China” Suárez.

Peter Lanzani y China Suárez | Twitter

Peter Lanzani marcó distancia contra la China Suárez

En el tópico sobre su pasado por Casi Ángeles, Mario Pergolini indagó sobre el vínculo que une a Peter Lanzani con los protagonistas de la telenovela juvenil que marcó a más de una generación. “Ese cuarteto, ¿se ve cada tanto o no?”, preguntó el productor. El artista, fil a su estilo descontracturado y súper relajado, expresó: “Cada tanto. A Cande Vetrano y a Lali las suelo ver bastante. Con Nico Riera no nos vemos mucho, pero cuando nos cruzamos… la mejor onda. Con Gastón Dalmau también. Con Agus Sierra me veo bastante. Rochi Igarzabal, también. Sí, cuando nos cruzamos, la mejor, la verdad. No hubo nada particular. Nadie terminó enojado con nadie”.

Pese a que omitió hacer referencia a la actual novia de Mauro Icardi, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar debido a la cercanía entre ambos actores que supieron construir un vínculo sumamente fraternal. Años atrás, la madre de Rufina, Amancio y Magnolia subió una foto a sus redes sociales donde escribió: “Hermanito amado” mientras se fundían en un cariñoso abrazo. Asimismo, en reiteradas oportunidades posaron juntos frente a cámara con una complicidad única.

Peter Lanzani y China Suárez | Instagram

Peter Lanzani, era del team China Suárez

La vida de la China Suárez siempre estuvo bajo el ojo mediático por sus escandalosos inicios de noviazgos y separaciones. Pese a recibir una lluvia de críticas lapidarias, fue el mismo Peter Lanzani quien tiempo atrás salió a defenderla: “Estamos viviendo una época súper hipócrita donde todos creemos que nos estamos deconstruyendo y no nos estamos deconstruyendo mucho. Juzgar es algo que quedó muy viejo”, dijo para una entrevista con Infobae. “Ojalá pueda seguir con la fuerza y la entereza que siempre la caracterizó y que nos empecemos a preocupar por las cosas de que verdad importan, no con quién sale uno y con quién sale el otro, o si hizo las cosas bien o mal. No creo que todo el mundo en su vida haga todo bien para apuntar con un dedo acusador”. Finalmente, concluyó: “Espero que esté muy bien y que siga siendo muy feliz. La China es una mujer maravillosa y yo la adoro muchísimo”.

En esta línea, en otra oportunidad, manifestó: “No lo entienden, igual, porque se habla más de lo que yo puedo llegar a decir sobre ella que de lo que es el concepto en general. Somos muy opinólogos todos, por eso de las cosas que no sé, trato de no opinar. Pero tratemos de no. Ella es mi amiga, la amo. La voy a defender”. A modo de agradecimiento, la cantante compartió este fragmento de la entrevista en su cuenta personal de Instagram y señaló: “Un amigo así dámelo siempre. Desde y para siempre, mi hermanito. Te amo”.

Peter Lanzani y China Suárez | Twitter

En la actualidad, Peter Lanzani y la China Suárez se mantienen alejados con proyectos separados y estilos de vida diferentes. Mientras la expareja de Benjamín Vicuña ostenta de su presente en Turquía junto al delantero del Galatasaray, el dramaturgo se encuentra estrenando un nuevo proyecto teatral que lo lleva a encarnar a 14 personajes diferentes, presentando un verdadero desafío actoral.

NB