La China Suárez y Gonzalo Heredia se habrían dado un beso en secreto en una fiesta: “¡Cómo chaparon esa noche!”

China Suárez y Gonzalo Heredia se habrían dado un beso en secreto en una fiesta, según un relato que reflotó una situación ocurrida años atrás. La mención de aquel encuentro se vinculó con un evento de la industria y generó interés por los detalles de lo sucedido en aquella ocasión. La anécdota vuelve a poner en primer plano a los dos actores.

En las últimas horas, durante el programa Bondi Live, el cronista Santiago Riva Roy sorprendió con una declaración que generó repercusión inmediata. Según su testimonio, ambos actores se habrían besado durante la fiesta por los 25 años de Pol-ka, un episodio que hasta ahora permanecía en la memoria de quienes estuvieron presentes.

Mientras la charla se desarrollaba dentro de la nostalgia por las producciones de la empresa, el periodista lanzó una frase que captó la atención de todos los espectadores. “¡Cómo chaparon esa noche Gonzalo Heredia con la China Suárez en la fiesta de los veinticinco años de Pol-ka! ¿Te acordás?”, comentó.

La afirmación instaló el tema en la mesa y abrió paso a nuevas precisiones sobre lo ocurrido durante la fiesta por los 25 años de Pol-ka. Pilar Smith, presente en la conversación, no dudó en marcar el punto y le respondió directamente: “Vos estabas”. Las palabras de la panelista dejaron claro que Santiago Riva Roy estuvo en el lugar y que nadie se lo había contado.

Ante la reacción de sus colegas, Santiago Riva Roy decidió ampliar la versión y dar más detalles de lo que había visto. “Estaba Pampito, estaba yo. Y le decíamos: ‘Prendé la cámara para tomar esa imagen’. Y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas, y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos”, explicó.

La descripción fue clara y directa, dejando en evidencia que el episodio fue percibido por varios presentes en la fiesta. Por su parte, Pilar Smith insistió en remarcar que el relato no era un rumor transmitido por terceros, sino un testimonio directo. “Vos lo viste, no te lo contaron”, subrayó, reforzando la validez de lo que se estaba narrando.

En este contexto, Santiago Riva Roy, lejos de dejar lugar a dudas, redobló la apuesta y reafirmó que él vio el beso entre la China Suárez y Gonzalo Heredia. “Estos dos ojitos lo vieron como te estoy viendo acá a vos sentada”, comentó. Con esa frase, dejó en claro que su versión se basaba en lo que vio durante la fiesta de aniversario de Pol-ka.

