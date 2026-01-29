La palabra de Gonzalo Heredia sobre su supuesto romance con la China Suárez en 2019: "Tuve crisis con Brenda, pero nunca por ella"

Una nueva polémica rodeó a la China Suárez, quien hace su vida en Turquía junto con Mauro Icardi. Tras 6 años del escándalo, volvieron a afirmar que entre la actriz y su co-estrella de "Argentina, tierra de amor y venganza", Gonzalo Heredia, ocurrió un supuesto amorío e infidelidad a la esposa del actor. Sin embargo, y como lo hizo en su momento, él decidió romper el silencio y pronunciarse para desmentir lo ocurrido, despertando nuevamente el debate en las redes sociales.

Gonzalo Heredia, la China Suárez y sus parejas actuales

Gonzalo Heredia no se quedó callado ante la supuesta infidelidad con la China Suárez: "Tuve crisis con Brenda, pero nunca por ella"

Gonzalo Heredia y la China Suárez volvieron a quedar en el ojo mediático cuando, en el streaming El Ejercito de la Mañana, Santiago Riva Roy recordó un intenso beso entre ambos actores. “¡Cómo chaparon esa noche Gonzalo Heredia con la China Suárez en la fiesta de los veinticinco años de Polka! Estaba Pampito, estaba yo. Y le decíamos: ‘Prendé la cámara para tomar esa imagen’. Y no llegamos, se separaron las bocas, los labios, las lenguas, y no llegamos a tener la imagen, pero ambos lo atestiguamos”, aseguró al aire. Rápidamente, la noticia se viralizó en redes sociales, y el debate sobre una supuesta infidelidad entre ambos, allá por el 2019-2020 volvió a surgir.

Esto llegó a los oídos del actor, quien no tardó en buscar contactarse con Yanina Latorre y Ángel de Brito. Al no recibir respuesta de la primera, mantuvo una charla con el conductor quien, en su programa de streaming, salió a dar la palabra de Heredia. “Me llama Gonzalo y me dice ‘La verdad que estoy recaliente porque siempre quedo involucrado en esta cosa con la China Suárez’. No tuve nada, no tuve sexo, no tuve un romance, no pasó nada mientras hacíamos ATAV, pero soy consciente de los rumores que se generaron y los aclaré en su momento”, expresó. De esta manera, el propio conductor aseguró que él ya había hablado de eso y recordó la crisis que hubo con su esposa, y que podría haber sido por una mujer. “Tuve crisis con Brenda, pero fueron por otros motivos, nunca por la China. Lo charlamos en su momento porque lo veíamos publicado y debatimos qué hacer”, aclaró el actor a De Brito, quien contó la conversación en el vivo.

El supuesto romance de Gonzalo Heredia y la China Suárez en 2019

Argentina, tierra de amor y venganza fue una de las novelas más vistas de la televisión argentina, pero que también trajo polémicas entre su elenco. Gonzalo Heredia y la China Suárez fueron apuntados como amantes, luego de mostrar la química que tenían en la pantalla, y de que se descubriera que el actor estaba pasado un momento de crisis con su esposa. En su momento, él salió a aclarar y desmentir lo ocurrido, pero la duda siguió recorriendo entre los seguidores, y algunos periodistas aseguraban la notica. La propia Yanina Latorre apuntó contra la actriz, después del cruce que tuvo a través de Instagram con ella e Icardi.

Gonzalo Heredia, China Suárez / Créditos: ATAV

Santiago Riva Roy volvió a traerlo a la mesa con un recuerdo que comprobaría su romance en el 2019, y el debate volvió a encenderse entre los usuarios. Ante esto, Gonzalo Heredia decidió hablarlo con Ángel de Brito, para no seguir haciendo crecer la polémica, ya que no quería volver a aclarar esta situación. Esto dio de qué hablar, y los dichos se viralizaron rápidamente.

A.E