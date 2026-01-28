Wanda Nara vs. la China Suárez: el cambio en MasterChef Celebrity por el estreno de una nueva serie

Lejos de que el Wandagate quede en versiones cruzadas, instancias judiciales y declaraciones en redes sociales, el próximo lunes 2 de febrero la enemistad de Wanda Nara y la China Suárez llega a la pantalla chica, luego de una serie de decisiones de programación que las colocará a ambas frente a frente para conocer quién se llevará más puntos de rating con sus proyectos.

La estrategia de programación: Wanda Nara al frente de la China Suárez

El 2025 fue un gran año laboral para Wanda Nara, posicionándose como la conductora del momento al frente de MasterChef Celebrity (Telefe), continuando este 2026 en la competencia que tiene grandes números de audiencia. Por su parte, la China Suárez también continuó con su firme carrera actoral y en medio del escándalo tras el blanqueo de su noviazgo con Mauro Icardi.

Hija del fuego: la venganza de la bastarda, fue uno de los grandes estrenos de la actriz, que se convirtió en un éxito en el streaming y ahora es esta producción con la que vuelve a enfrentar a Wanda Nara, pero esto no habría sido posible si la programación de Telefe no hubiese cambiado. Es que la serie producida por Disney tendrá su espacio en la pantalla de eltrece con su estreno el próximo 2 de febrero a las 21:15 hs.

Mientras que Wanda Nara tiene su espacio en la pantalla de Telefe semanalmente desde las 22 hs. Sin embargo, justamente el próximo lunes la emisión de MasterChef Celebrity saldrá a las 21:15 hs. Por un cambio en la programación, la gala de eliminación comenzará en otro horario y esto genera que ambas mujeres compartan franja horaria. Por ello, la audiencia tendrá que optar por Wanda Nara o la China Suárez , el próximo lunes.

De qué trata la nueva serie de la China Suárez

Estrenada a finales del 2025, Hija del fuego: la venganza de la bastarda se convirtió en un éxito en la plataforma de Disney y ahora promete serlo también en la pantalla chica.

La ficción sigue el presente de Clara, interpretada por la China Suárez, quien decide regresar a su ciudad natal ubicada en la Patagonia. Pero lo hace con una identidad falsa y con un importante motivo: vengar la muerte de su madre. Mientras ejecuta su objetivo, se enfrenta a dolores y verdades, que involucran a muchos de los pobladores. Enfrentar su pasado tiene consecuencias en ella y en su viejo amor. La serie es un thriller de suspenso, drama y romance.