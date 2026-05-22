Para acariciar cerdos y tomar matcha: cómo es el curioso café al que fueron la China Suárez y Mauro Icardi en Tokio

La China Suárez y Mauro Icardi son de las parejas que más disfrutan viajar durante los tiempos libres. Es por eso que terminan protagonizando polémicas y comentarios, al mostrarse en diferentes lugares en el mundo. Desde días en Milán, paseos en distintos puntos de Turquía hasta regresos a la Argentina y momentos íntimos en Estados Unidos, la actriz y el futbolista destacan su amor y se dedican a disfrutarse, lejos de la rutina del día a día.

Sin embargo, en los últimos días, sorprendieron a los medios de comunicación, cuando varios periodistas apuntaron a que habían hecho un viaje secreto a Japón. Lejos de mostrarlo en las redes sociales, los usuarios comenzaron a compartir fotografías sacadas por los presentes de los paseos que se estaban tomando la China e Icardi en Tokio. Entre citas románticas e históricas, llegaron a un café donde se puede acariciar cerdos, y generaron polémica con la temática elegida.

China Suárez, Mauro Icardi

Así es el café en Tokio para acariciar cerdos al que fueron la China Suárez y Mauro Icardi: el significado de esta constumbre

La China Suárez y Mauro Icardi demostraron su lejanía de los medios de comunicación y las polémicas, al reducir las muestras públicas de sus vidas lejos de la Argentina. En sus cuentas de Instagram, deciden compartir los mejores momentos juntos y los más especiales relacionados a sus trabajos. Sin embargo, en los últimos días, se dio a conocer que habría existido un importante regalo de parte del futbolista a su pareja. Gustavo Méndez en La mañana con Moria (eltrece), contó que ambos viajaron a Japón, el país del cual la actriz había declarado varias veces que quería conocerlo debido a su descendencia, pero así también por su admiración por esa cultura oriental.

Si bien la polémica pareja decidió evitar subir posteos, por el momento, algunos usuarios que se encontraban presentes en el país asiáticos, les tomaron fotografías disfrutando de las modernas calles de Tokio, y de la moda extrovertida del lugar. En este contexto, se dio a conocer una cita, que generó muchos comentarios alrededor la elección que tuvieron. La China Suárez y Mauro Icardi se mostraron en MiPig café, un espacio temático para merendar y acariciar cerditos.

El curioso café al que fueron China Suárez y Mauro Icardi en Tokio

Este lugar es uno de los más conocidos en Japón por todos los turistas y ciudadanos del lugar. Éste es el primer micro café donde, tras reservar con una cita, se puede sentar en el suelo, disfrutar de un aperitivo dulce y un café, mientras vivís el rato rodeado de cerdos bebés. Estos pueden ser acariciados y cuidados por los turistas, impulsando el cuidado por estos animales.

Según algunos medios de comunicación, en la cultura japonesa, el cerdo está asociado con la abundancia, la prosperidad, la ternura y la buena fortuna. Además, también representa calma y bienestar emocional. Este significado diferente al que se tiene en Occidente hizo que se decidiera abrir un café con la posibilidad de pasar el rato con los animales, siguiendo la estética "kawaii", adorable y tierna, muy ligada al país asiático.

El curioso café al que fueron China Suárez y Mauro Icardi en Tokio

Viaje secreto y críticas alrededor: las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi

En las redes sociales, comenzó a circular una fotografía de la China Suárez y Mauro Icardi en esta experiencia única con cerditos. En la postal, se veía a ambos charlando en el suelo, sin la compañía de los menores, acariciando a los animales y disfrutando de un café. Si bien ellos mantienen un perfil bajo, y optaron por no mostrar los detalles de su viaje, este momento se viralizó en redes sociales y comenzaron las críticas alrededor de ellos.

Algunos usuarios apuntaron contra la actriz, quien siempre se mostró como proteccionista de los animales, incluyo teniendo una dieta vegetariana, alineada a sus creencias. Otros apuntaron a que al futbolista no se lo veía disfrutar del momento, lo que generó aún más comentarios sobre la actividad elegida.

Sin embargo, muchos decidieron cuestionar la actitud de ambos, al encontrarse solos y sin los menores. Los medios de comunicación confirmaron que Rufina, Amancio y Magnolia se habrían quedado en Turquía, a continuar con sus obligaciones académicas, antes del viaje que se tiene planeado a la Argentina para reencontrarse con sus padres. Algunos usuarios generaron preocupación al hablar de que ellos estaban solos en un país que no era suyo, pero Benjamín Vicuña decidió romper el silencio, sobre el protagonismo que tomaban sus hijos en los comentarios. “Hablo con mis hijos, ellos están bien, pronto van a estar acá conmigo en Buenos Aires, que me llena de ilusión y el resto es que no me gusta cuando ellos son noticia”, expresó tajante en el ciclo Desinteligencia Artificial (DGO).

El curioso café al que fueron China Suárez y Mauro Icardi en Tokio

A pesar de las polémica que causó la salida de la China Suárez y Mauro Icardi, el micro café de cerditos es una de las atracciones más importantes del país asiático. Japón abre las puertas y conecta al ámbito espiritual, con el cuidado de animales y una actividad gastronómica. La pareja se mostró dispuesta a vivir la experiencia completa, en sus días en Tokio, permitiéndose disfrutar de un café y de acariciar a cerdos bebés, aprendiendo del cuidado de ellos.

A.E